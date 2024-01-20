📸 Попало на камеру. Френки Де Йонг красиво и чисто в подкате отобрал мяч у Иско

Отлить в бронзе.

В эти минуты проходит матч 21 тура между «Бетисом» и «Барселоной». Благодаря голу Феррана Торреса «блауграна» в первом тайме вышла вперед. Однако лучший игрок первой половины, несомненно, Френки де Йонг.

На его счету один созданный голевой момент, 8 из 10 выигранных дуэлей и сразу пять отборов. А ведь впереди еще сорок пять минут!

Наиболее ярким получился чистый подкат от Френки, который он сделал в борьбе с Иско. Настоящее искусство борьбы без грязи.