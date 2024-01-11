Пике надурачил подписчиков: пообещал вернуться в футбол – через два дня удивил новой ролью

Пару дней назад Жерар Пике объявил, что возвращается в футбол в качестве тренера.

Легенда «Барсы» наконец-то сообщил больше подробностей – и это не совсем то, чего ожидали болельшики.

«Я говорил вам, что вернусь... Моя следующая глава: Я присоединяюсь к Sorare Rivals в качестве генерального менеджера! Вызови меня на первый матч и получи вознаграждение за свою страсть! ⚔️», – написал 36-летний игрок в Твиттере.

Sorare - это спортивная фэнтези-игра, в которой люди собирают карточки игроков и обмениваются ими. Пике будет просто одним из «тренеров». Он также является стратегическим советником в проекте.

Мы надеялись на большее, Жерар!