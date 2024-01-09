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«Барселона» завершила подготовку к полуфиналу Суперкубка Испании📹

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Вчера «Реал Мадрид» обыграл в полуфинале Суперкубка Испании «Атлетико» (5:3) и вышел в финал турнира, который состоится в воскресенье, 14 января.

Сегодня вечером мы узнаем имя еще одного финалиста: «Барселона» встречается с «Осасуной» во втором полуфинале Суперкубка в Саудовской Аравии.

Каталонцы уже провели заключительную тренировку в Эр-Рияде, опробовали мяч, которым предстоит играть вечером и полностью готовы к матчу.

Вот лучшие кадры с тренировки команды Хави:

1 комментарий
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