«Барселона» завершила подготовку к полуфиналу Суперкубка Испании📹

Вчера «Реал Мадрид» обыграл в полуфинале Суперкубка Испании «Атлетико» (5:3) и вышел в финал турнира, который состоится в воскресенье, 14 января.

Сегодня вечером мы узнаем имя еще одного финалиста: «Барселона» встречается с «Осасуной» во втором полуфинале Суперкубка в Саудовской Аравии.

Каталонцы уже провели заключительную тренировку в Эр-Рияде, опробовали мяч, которым предстоит играть вечером и полностью готовы к матчу.

Вот лучшие кадры с тренировки команды Хави: