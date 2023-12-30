Алеиш Гарсия впервые публично отреагировал на слухи о «Барсе»

В пятницу, 29 декабря 2023 года, после тренировки «Жироны», болельщик спросил Алеиша Гарсию, собирается ли он подписать контракт с «Барселоной».

Игрок просто ответил: «Не знаю».

После занятий Гарсия раздавал автографы фанатам.