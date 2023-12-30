Алеиш Гарсия впервые публично отреагировал на слухи о «Барсе»
В пятницу, 29 декабря 2023 года, после тренировки «Жироны», болельщик спросил Алеиша Гарсию, собирается ли он подписать контракт с «Барселоной».
Игрок просто ответил: «Не знаю».
После занятий Гарсия раздавал автографы фанатам.
Cómo que "No sé"? 👀💣 pic.twitter.com/as1EcoOHoW— Black (@BlxckNews) 29 декабря 2023 г.
1 - в знак уважения к клубу
2 - он им необходим для высоких мест и заработка соответственно
3- могут быть проблемы с регистрацией
Думаю летом будет самое то для перехода👍🏻