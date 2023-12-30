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Алеиш Гарсия впервые публично отреагировал на слухи о «Барсе»

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В пятницу, 29 декабря 2023 года, после тренировки «Жироны», болельщик спросил Алеиша Гарсию, собирается ли он подписать контракт с «Барселоной».

Игрок просто ответил: «Не знаю».

После занятий Гарсия раздавал автографы фанатам. 

2 комментария
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Видно парень хочет исполнить мечту но думаю останется до конца сезона в Жироне
1 - в знак уважения к клубу
2 - он им необходим для высоких мест и заработка соответственно
3- могут быть проблемы с регистрацией
Думаю летом будет самое то для перехода👍🏻
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вообще то в ролике нет упоминания о не знаю . есть ноу (no)
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