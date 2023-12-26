FC Barcelona
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«Талант – не главное». Тренера «Хетафе» спросили, может ли Гринвуд играть за «Барсу»

Пепе Бордалас
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«Мэйсон Гринвуд – игрок с большим талантом, но в современном футболе талант – это не главное», – сказал в интервью Marca главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас.

«Нужно больше работы, чем таланта. Когда он будет на 100 процентов готов, мы сможем проверить его настоящий уровень, но у него есть все, чтобы играть за любую большую команду», – добавил он.

Некоторые источники недавно предположили, что в будущем Гринвуд может стать вариантом для «Барселоны». Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» отпустит вингера в качестве свободного агента следующим летом.

В настоящее время 22-летний игрок находится в аренде в «Хетафе». На его счету 5 голов и 4 результативные передачи в 15 матчах.

4 комментария
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Надо забирать пацана,зайдет как влитой
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5 голов и 4 рез. передачи при 15 играх, результат хороший, тем более учитывая то, что много не играл
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Не нужен никакой Гринвуд.Во первых , проблемный тип, во вторых , он из апл , шансов , что заиграет , очень мало , а в третьих , не такой забивной , в апл видели его..Таких и в академии полным-полно.
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