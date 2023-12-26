«Талант – не главное». Тренера «Хетафе» спросили, может ли Гринвуд играть за «Барсу»

«Мэйсон Гринвуд – игрок с большим талантом, но в современном футболе талант – это не главное», – сказал в интервью Marca главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас.

«Нужно больше работы, чем таланта. Когда он будет на 100 процентов готов, мы сможем проверить его настоящий уровень, но у него есть все, чтобы играть за любую большую команду», – добавил он.

Некоторые источники недавно предположили, что в будущем Гринвуд может стать вариантом для «Барселоны». Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» отпустит вингера в качестве свободного агента следующим летом.

В настоящее время 22-летний игрок находится в аренде в «Хетафе». На его счету 5 голов и 4 результативные передачи в 15 матчах.