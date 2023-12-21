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Путь длинною в десять лет. В сети завирусились старые фото воспитанников «Барсы» Гиу и Форта, организовавших гол в ворота «Америки»

Эктор Форт Эктор Форт
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Таланты «Ла Масии».

В товарищеском матче против «Америки» Марк Гиу своим голом вывел «Барселону» вперед (2:1) в середине второго тайма. Ассистировал ему старый друг по академии Эктор Форт. 17-летние футболисты дали преимущество каталонскому клубу, но результат удержать не удалось — состав, почти целиком состоявший из игроков молодежки проиграл со счетом 2:3.

Несмотря на исход матча, тот гол — особенный момент для дуэта юных футболистов, ведь они шли к этому вместе целых десять лет.

И Марк, и Эктор присоединились к «Ла Масии» в 2013 году, когда им было по семь лет. Игроки росли друг рядом с другом, и в академии они стали близкими друзьями, как сообщают испанские журналисты. 

А теперь они вместе соорудили гол за первую команду, хоть в в товарищеском матче.

Для Форта это первое результативное действие под руководством Хави, а вот Гиу уже успел сверкнуть своими умениями в текущем сезоне. В конце октября состоялся его дебют, и со второго касания он забил, принеся каталонцам победу над  «Атлетиком».

17-летний нападающий успел отметиться голом и в Лиге чемпионов — в ответном матче против «Антверпена», где «блауграна» проиграла со счетом 2:3.

Прекрасная дружба, проверенная годами. Ждем обоих в первой команде на постоянной основе!

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