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Кто станет заменой Бускетса в «Барсе»? У каталонцев 4 варианта в шорт-листе, двое – звезды

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Йозуа Киммих Йозуа Киммих
Ла Лига Ла Лига
Мартин Субименди Мартин Субименди
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Габриэл Москардо
Гидо Родригес Гидо Родригес
Футбол Футбол

Становится очевидным, что «Барселона» недовольна Ориолем Ромеу. Клуб намерен искать новую замену Серджи Бускетсу в январе или следующим летом. Вот имена, которые чаще всего упоминаются в трансферных инсайдах:

Мартин Субименди

Прошлым летом 24-летний игрок отказал «Барселоне», но в следующем году все может измениться. Хави – большой поклонник полузащитника «Реал Сосьедада», и вполне вероятно, что «Барса» сделает его подписание своим приоритетом в июле.

Рейтинг вероятности: 40%.

Йозуа Киммих

Немец не планирует оставаться в «Баварии» и рассматривает возможность перехода в «Барсу», но на данный момент он ближе к «Манчестер Сити».

Согласно последним данным, «горожане» занимают первое место в его трансферном списке. У них точно будет больше возможностей сделать хорошее предложение по 28-летнему игроку, чем у «Барсы».

Вероятность: 30%.

Габриэл Москардо

Прошлым летом «Барса» была очень заинтересована в приобретении бразильцы. Однако каталонцы не смогли сделать хорошее предложение, и теперь Москардо, похоже, очень близок к «Пари Сен-Жермен». Только желание игрока может изменить ситуацию.

Вероятность: 15%.

Гидо Родригес

«Барса» рассматривала возможность подписания аргентинского полузащитника в качестве свободного агента в 2024 году, но, по сообщениям, первым к нему обратился мадридский «Атлетико».

Сообщается, что переговоры между ним и мадридцами, так что «Барсе» вряд ли удастся заполучить 29-летнего игрока.

Рейтинг вероятности: 10%.

3 комментария
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Получается нет никакого шанса подписать кого-то из них!!! Тогда какова хрена надо писать, что а списке есть 4 кандидатуры? НЕТ ИХ!!!! Просто написать, чтоб написать…. одни сплетники на спортсе…..
+6
0
+6
что за ерунда про Киммиха,что он не планирует остаться в Баварии,так категорично))у него конфликт есть с Тухелем,это правда,но Тухеля может и не быть в следующем сезоне в Мюнхене,он однозначно долго не просидит в Баварии...сейчас будут переговоры по новому контракту Йозуа,там руководство все обсудит с ним и тд...)думаю все будет хорошо).хотя в футболе конечно все бывает)
+3
0
+3
Как всегда спортс полнейший бред и дно!!!!
+1
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+1
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