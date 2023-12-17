Кто станет заменой Бускетса в «Барсе»? У каталонцев 4 варианта в шорт-листе, двое – звезды

Становится очевидным, что «Барселона» недовольна Ориолем Ромеу. Клуб намерен искать новую замену Серджи Бускетсу в январе или следующим летом. Вот имена, которые чаще всего упоминаются в трансферных инсайдах:

Мартин Субименди

Прошлым летом 24-летний игрок отказал «Барселоне», но в следующем году все может измениться. Хави – большой поклонник полузащитника «Реал Сосьедада», и вполне вероятно, что «Барса» сделает его подписание своим приоритетом в июле.

Рейтинг вероятности: 40%.

Йозуа Киммих

Немец не планирует оставаться в «Баварии» и рассматривает возможность перехода в «Барсу», но на данный момент он ближе к «Манчестер Сити».

Согласно последним данным, «горожане» занимают первое место в его трансферном списке. У них точно будет больше возможностей сделать хорошее предложение по 28-летнему игроку, чем у «Барсы».

Вероятность: 30%.

Габриэл Москардо

Прошлым летом «Барса» была очень заинтересована в приобретении бразильцы. Однако каталонцы не смогли сделать хорошее предложение, и теперь Москардо, похоже, очень близок к «Пари Сен-Жермен». Только желание игрока может изменить ситуацию.

Вероятность: 15%.

Гидо Родригес

«Барса» рассматривала возможность подписания аргентинского полузащитника в качестве свободного агента в 2024 году, но, по сообщениям, первым к нему обратился мадридский «Атлетико».

Сообщается, что переговоры между ним и мадридцами, так что «Барсе» вряд ли удастся заполучить 29-летнего игрока.

Рейтинг вероятности: 10%.