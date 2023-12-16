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«Барса» хочет подписать Клаудио Эчеверри. Фабрицио Романо рассказал о трудностях «блауграны» с покупкой аргентинца

Клаудио Эчеверри
Фабрицио Романо
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На пресс-конференции перед матчем с «Валенсией» Хави фактически подтвердил информацию о том, что «Барселона» вступила в переговоры о подписании Клаудио Эчеверри с «Ривер Плейт».

Но, как сообщил Фабрицио Романо, трансфер могут сорвать финансовые проблемы «блауграны».

По информации итальянца, на данный момент каталонцы не могут заплатить отступные за игрока – 25 млн евро.

Клуб рассматривал разные способы проведения сделки, например, отдавать деньги частями. Но «Ривер Плейт» не хочет усложнять сделку, их цель – получить единоразовый платеж за игрока.

При этом сам Эчеверри хочет играть за «Барсу», утверждает Романо. 17-летний полузащитник хотел бы присоединиться к каталонцам как можно скорее. Руководству «блаугране» игрок тоже нравится.

Как сообщил инсайдер, аргентинцем также заинтересованы «Ман Сити», «Жирона» и «Челси».

Удастся ли «Барсе» найти способ подписать талантливого Клаудио?

1 комментарий
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Отсутствие денег очень против Барселоны, вот тут бы как раз проявить мастерство решения проблем.
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