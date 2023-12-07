Что слушают Бальде, Педри и Рафинья? Spotify подвел музыкальные итоги года для игроков «Барсы»

Стриминговые платформы подводят итоги года для своих пользователей. Spotify не стал исключением! Спонсор «Барселоны» рассказал о музыкальных предпочтениях Бальде, Педри и Рафиньи.

Все трое в уходящем году слушали музыку больше 20 тысяч минут. У Педри любимый жанр – современное латино.

Бальде предпочитает рэп. Любимым артистом Алекса в 2023 году стал нигерийский музыкант Burna Boy.

Рафинья оказался главным меломаном. В 2023 году он слушал музыку 20 414 минут. Любимым жанром бразильца оказался современный пагод. Патриотичненько.

Как оценим вкусы подопечных Хави? Расскажите о своих музыкальных итогах года в комментах!