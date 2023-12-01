FC Barcelona
Блог

🗣️ «Вокруг много шума». Гюндоган признался, что еще не привык к вниманию фанатов «Барселоны» и СМИ

Барселона Барселона
Клубы Клубы
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Галатасарай Галатасарай
Футбол Футбол

Новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал о сложностях адаптации в новом клубе.

«Слухи о «Галатасарае» и Саудовской Аравии? Мне, наверное, нужно привыкнуть к тому, что вокруг много шума. Происходят всякие вещи, каждое движение и поступок оказывается на слуху. Конечно, требуется некоторое время для адаптации в новой стране, культуре, городе, людях, стиле игры, но я очень счастлив там, где я сейчас нахожусь.

Я адаптируюсь все лучше и лучше. Я нашел дом, где хорошо моей семье. Мы сейчас находимся в очень хорошем времени как семья, чтобы чувствовать себя счастливыми», - признался Гюндоган.

Напомним, что Гюндоган перешел в «Барсу» из «Ман Сити» на правах свободного агента минувшим летом. Соглашение с «Барселоной» рассчитано до июня 2025 года.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий