🗣️ «Вокруг много шума». Гюндоган признался, что еще не привык к вниманию фанатов «Барселоны» и СМИ
Новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал о сложностях адаптации в новом клубе.
«Слухи о «Галатасарае» и Саудовской Аравии? Мне, наверное, нужно привыкнуть к тому, что вокруг много шума. Происходят всякие вещи, каждое движение и поступок оказывается на слуху. Конечно, требуется некоторое время для адаптации в новой стране, культуре, городе, людях, стиле игры, но я очень счастлив там, где я сейчас нахожусь.
Я адаптируюсь все лучше и лучше. Я нашел дом, где хорошо моей семье. Мы сейчас находимся в очень хорошем времени как семья, чтобы чувствовать себя счастливыми», - признался Гюндоган.
Напомним, что Гюндоган перешел в «Барсу» из «Ман Сити» на правах свободного агента минувшим летом. Соглашение с «Барселоной» рассчитано до июня 2025 года.