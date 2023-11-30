Наталия Родригес – жена Рафиньи. 8 лет морозила его во френд-зоне, а в этом году родила ему мальчика

Рафинья давно освоился в «Барсе»: в первый сезон настрелял 10+10 во всех турнирах и стал одним из важнейших игроков в чемпионстве. Этот сезон бращилец начал не очень удачно (дисквалификация и травма), но постепенно возвращает форму и уже оформил 2+3 в Ла Лиге и ЛЧ.

Еще одно достижение Рафиньи в 2023-м – отцовство. Весной его девушка Наталия родила первенца. Рафинья и Наталия познакомилась в 2013 году, но отношения начались только в 2021-м. Да, выход из френд-зоны в высшую лигу затянулся. Однако уже в декабре 2022-го пара сыграла приватную свадьбу, на которой присутствовали только самые близкие.