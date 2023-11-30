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Наталия Родригес – жена Рафиньи. 8 лет морозила его во френд-зоне, а в этом году родила ему мальчика

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Рафинья давно освоился в «Барсе»: в первый сезон настрелял 10+10 во всех турнирах и стал одним из важнейших игроков в чемпионстве. Этот сезон бращилец начал не очень удачно (дисквалификация и травма), но постепенно возвращает форму и уже оформил 2+3 в Ла Лиге и ЛЧ.

Еще одно достижение Рафиньи в 2023-м – отцовство. Весной его девушка Наталия родила первенца. Рафинья и Наталия познакомилась в 2013 году, но отношения начались только в 2021-м. Да, выход из френд-зоны в высшую лигу затянулся. Однако уже в декабре 2022-го пара сыграла приватную свадьбу, на которой присутствовали только самые близкие.

Meet Arsenal and Chelsea transfer target Raphinha's gorgeous Wag Natalia, who stuns in a bikini and loves the glam life | The Sun
30 комментариев
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singsinner2
8 лет ждала получит ли мальчик нормальный контракт
+117
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+115
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Биограф Венгера
Ответ singsinner2
8 лет ждала получит ли мальчик нормальный контракт
Во во девуля топовая, но тусить с чудаком в Лидсе прозябающем в Чемпионшипе не комильфо. А так Барса, солнце, пляж, жирненький контракт - сразу и любоффь расцвела хах
+83
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+82
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Syndycate
Френдзонила, пока он не стал больше зарабатывать в топ клубе? Совпадение?)
+53
-6
+47
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Syndycate
Ответ atomio
всё таки багажники у бразильянок самые лучшие в мире... да и вообще латинок. кубинки тоже очень горячи
На любителя)
+35
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+28
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Astret
Типичный олень. Что будет, если он вдруг потеряет все свои миллионы и станет зарабатывать как обычные люди?
+28
-1
+27
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atomio
всё таки багажники у бразильянок самые лучшие в мире... да и вообще латинок. кубинки тоже очень горячи
+23
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+15
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Georgy Berezin
А написать, чем она занималась в 2013-2022? и где был Рафинья в эти годы (с контрактами)?
+12
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+12
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Rnt
Ответ atomio
всё таки багажники у бразильянок самые лучшие в мире... да и вообще латинок. кубинки тоже очень горячи
Да уже редуктор гудит
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CheKubana
8 лет!!! он явно что то знал в ней больше чем другие.
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Answer1
Ответ Georgy Berezin
А написать, чем она занималась в 2013-2022? и где был Рафинья в эти годы (с контрактами)?
Точно не помню, но смею предположить, что в Барсу из Лидса он перешел в 22 году?)
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AndreyBSC
Ответ atomio
всё таки багажники у бразильянок самые лучшие в мире... да и вообще латинок. кубинки тоже очень горячи
Представь, что с ним будет в 35 и далее. Если сегодня он такой.
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Николай Козлов
Еще одна красивая история любви... к деньгам.
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Mikl_5555
а отец то кто??
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Заяцволк
Ответ Mikl_5555
а отец то кто??
Неймар
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Петр Кифоренко
Любовь пройдет, вместе с жирным контрактом в Барсе, с которого она и началась).
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Loko
Ответ atomio
всё таки багажники у бразильянок самые лучшие в мире... да и вообще латинок. кубинки тоже очень горячи
Пока молодые, то приемлимо. Под сорок лет на двух стульях не поместится. Такова конституция этой породы.
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bpfx5h6vrf
Ответ Georgy Berezin
А написать, чем она занималась в 2013-2022? и где был Рафинья в эти годы (с контрактами)?
Всё равно все только картинки смотрят. Зачем лишний текст? 😁
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Mizuntrope88
И дольчи у нее хороши, и габбаны
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Адепт Суперлиги
Ответ Astret
Типичный олень. Что будет, если он вдруг потеряет все свои миллионы и станет зарабатывать как обычные люди?
Так она родила уже, теперь от него она никуда не денется, отгуляла пташка
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Поцелуй Оздоева
Ответ Биограф Венгера
Во во девуля топовая, но тусить с чудаком в Лидсе прозябающем в Чемпионшипе не комильфо. А так Барса, солнце, пляж, жирненький контракт - сразу и любоффь расцвела хах
А в Лидсе он зарабатывал 50 тыщ рублей в месяц?)
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bpfx5h6vrf
Ответ Mikl_5555
а отец то кто??
Скорее всего у вас он общий))
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outlook
Ответ АРХАТ
Ну чувствует себя настоящим мужиком, что добился девушки)
Девушки? Он ее девственницей взял, что ли?
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outlook
Ответ Astret
Типичный олень. Что будет, если он вдруг потеряет все свои миллионы и станет зарабатывать как обычные люди?
Алень. Разведется и отсудит миллионы
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АРХАТ
Ответ Astret
Типичный олень. Что будет, если он вдруг потеряет все свои миллионы и станет зарабатывать как обычные люди?
Ну чувствует себя настоящим мужиком, что добился девушки)
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Виталий Голицын
Просто через 8 лет дошла очередь и до него.
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гилберт
Замёрзший из Бразилии. Скоро в кино. И сиквел, Оттаявший в Барселоне. И трилогия Рафа, Наташа, Барселона.
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Tollie
Ответ atomio
всё таки багажники у бразильянок самые лучшие в мире... да и вообще латинок. кубинки тоже очень горячи
багажники у бразильянок и правда топ.

но я ещё раз пробежался по фото в данной статье - нет ни одной фотки с багажником! она вообще за Бразилию болеет?
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outlook
"а в этом году родила ему мальчика"

Ему? Себе!
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Nana Sakhib
Ретривер клёвый!
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