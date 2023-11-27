FC Barcelona
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Тер Стегена все еще беспокоит боль в спине. Но вратарь нашел способ, как помочь команде в матче с «Порту»

Иньяки Пенья Иньяки Пенья
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
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Находясь в расположении сборной Германии, Тер Стеген почувствовал боль в спине. Голкипер не сыграл за бундестим, вернулся в Барселону, но в матче с «Райо» остался в запасе.

Немец не тренируется с командой, боли в спине продолжают его беспокоить. По сведениям журналиста Тони Хуанмарти, на матче с «Порту» место в воротах «блауграны», вероятно, займет Иньяки Пенья.

Но Марк-Андре все же рассчитывает помочь команде в игре Лиги чемпионов. Как пишет Хави Мигель из AS, немец не исключает возможности сделать обезболивающую инъекцию, чтобы подготовиться и выйти на матч.

После четырех туров «Барса» и «Порту» набрали по 9 очков, но первое место в группе ЛЧ занимают каталонцы. Предыдущая встреча команд закончилась минимальной победой подопечных Хави. Автором единственного гола стал Ферран Торрес.

Как считаете, Тер Стегену стоит рисковать своим здоровьем?

5 комментариев

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Вадим Алиев
Я считаю лучше не стоит. Пусть восстанавливается до конца
+6
0
+6
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прощай Роналду
Выйти на уколах, чтобы закончить как Пике?
+2
-1
+1
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ЧИКО
Я думаю не стоит… этот шаг может привезти к гораздо печальным последствиям. Пусть играет Пенья.. не такой уж он плохой вратарь. И не надо боятся, не такая уж великая эта Порто. Мы выиграем матч!!!!
+1
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+1
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Артем Загнетов
Ага и в ответсвенный момент почувствует боль, пропустит пару мячиков, ударит перчатками о газон и выйдет пенья, пусть молодой развивается.
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инна витенберг
Не стоит потому что Порту порвёт барсу они очень мотивировать в отличи от спокойной барсы. Спасение барсы Ромео
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