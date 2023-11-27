Тер Стегена все еще беспокоит боль в спине. Но вратарь нашел способ, как помочь команде в матче с «Порту»

Находясь в расположении сборной Германии, Тер Стеген почувствовал боль в спине. Голкипер не сыграл за бундестим, вернулся в Барселону, но в матче с «Райо» остался в запасе.

Немец не тренируется с командой, боли в спине продолжают его беспокоить. По сведениям журналиста Тони Хуанмарти, на матче с «Порту» место в воротах «блауграны», вероятно, займет Иньяки Пенья.

Но Марк-Андре все же рассчитывает помочь команде в игре Лиги чемпионов. Как пишет Хави Мигель из AS, немец не исключает возможности сделать обезболивающую инъекцию, чтобы подготовиться и выйти на матч.

После четырех туров «Барса» и «Порту» набрали по 9 очков, но первое место в группе ЛЧ занимают каталонцы. Предыдущая встреча команд закончилась минимальной победой подопечных Хави. Автором единственного гола стал Ферран Торрес.

Как считаете, Тер Стегену стоит рисковать своим здоровьем?