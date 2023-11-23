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Тер Стеген получил травму в сборной. Жерар Ромеро поделился не самыми радостными новостями о состоянии голкипера

Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
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Тер Стеген отправился на родину, чтобы сыграть за сборную Германии, но голкипер так и не принял участие в матчах бундестим.

В расположении сборной Марк-Андре почувствовал острую боль в спине и вернулся в Барселону.

По информации Mundo Deportivo, травма немца не является серьезной. Журналист Жерар Ромеро, специализирующийся на «Барселоне», сообщил, что вратарь не тренировался вместе с командой:

«Марк-Андре тер Стеген все еще работает индивидуально. За два дня до матча против «Райо Вальекано» он все еще не тренируется вместе с остальной частью команды. Его участие в матче остается под вопросом».

«Барселона» сразится с «Райо» 25 ноября в рамках 14-го тура Ла Лиги. Как пишет Mundo Deportivo, «блауграна» не хочет форсировать возвращение немца. Вероятно, место в воротах «Барсы» на ближайший матч займет Иньяки Пенья.

Пожелаем Тер Стегену здоровья.

2 комментария

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данислам дадыбаев
Пеня попробует
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Flow market Victor Mercedes
Да он и без ног лучше любого!
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