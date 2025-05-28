😔 «Посмотрел на него и сказал: «Извините». История Анри о том, насколько крут Хави

Легенда «Арсенала» Тьерри Анри вспомнил первую неловкую ситуацию в «Барселоне».

«Когда я только приехал в «Барселону», я был близок с Это'о. Как-то увидел лозунг на его шортах «Больше, чем клуб». Посмеялся и сказал: «Чувак, что это значит? Но я не знал, что Хави стоит позади меня.

Хави отреагировал: «Что ты только, что сказал? Не говори так о нашем клубе, ты еще ничего здесь не выиграл. Просто заткнись и работай. Если ты когда-нибудь что-нибудь выиграешь, я позволю тебе говорить».

«Я уже выиграл несколько трофеев в карьере, но Хави было все равно. Он снова сказал мне: «Ты будешь уважать наш клуб, а если не будешь, то закрой рот».

Мне всегда нравится иметь последнее право голоса, но я просто посмотрел на него и сказал: «Извините». И вот как я понял, что этот клуб был невероятным. Потому что именно в тот момент Хави заставил меня почувствовать это», – объяснил француз.

Не ожидали от Хави?