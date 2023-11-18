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Как будет выглядеть состав «Барсы» с Луисом Диасом? Одна связка выглядит устрашающе

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Отец Луиса Диаса рассказал, что его сын мечтает однажды перейти в «Барселону». Что если «Барсе» не удастся удержать Жоау Феликса и она будет искать другого левого нападающего? Колумбиец из «Ливерпуля» вполне может стать подходящим вариантом.

Возможный состав «Барсы» с Диасом в атаке: Тер Стеген; Канселу, Араухо, Кунде, Бальде; Гави, Де Йонг, Педри; Ямаль, Левандовски, Диас.

Будет любопытно посмотреть, как Диас сыграется с Бальде на фланге. Если Алехандро вернет оптимальную форму, то «Барса» сможет уничтожать всех на фланге.

После ухода Усмана Дембеле команде Хави очень нужна эта искра скорости и непредсказуемости на фланге. Луис Диас, вам всегда рады.

1 комментарий

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Sadullo
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