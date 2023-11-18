Какие номера носят Эндрик, Родриго, Винисиус в сборной Бразилии?
Здесь мы посмотрим на цифры, которые сборная Бразилии присвоила звездам «Реала» в ноябре.
Родриго носит самый знаковый номер Бразилии – 10.
Винисиус Жуниор носит номер своего величайшего кумира Криштиану Роналду как в клубе, так и в сборной.
Эндрик дебютировал в Бразилии под номером. 21 на спине – в предыдущих сезонах его носили и Родриго, и Винисиус Жуниор. Когда-то его носил Роналдиньо.
Бразилия проиграла Колумбии со счетом 2:1 в отборочном матче ЧМ-2026, Винисиус сделал результативную передачу. Далее им предстоит сразиться с Аргентиной.
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