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«Я искал кого-нибудь, кто сможет объяснить мне, как победить их». Эрнесто Вальверде оценил успехи «Барсы» в новом сезоне

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Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде
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В воскресенье вечером «Барселона» сошлась с «Атлетиком» на своем временном стадионе «Монжуике». Команду из Бильбао уже второй год возглавляет Эрнесто Вальверде, который совсем не чужой человек для «блауграны».

Испанский тренер вновь вернулся в столицу Каталонии в надежде одолеть свой бывший клуб, и, судя по его предматчевому интервью, он приехал в отличном настроении.

«Я искал кого-нибудь, кто сможет объяснить мне, как победить «Барселону», но, поскольку они еще не проиграли в этом сезоне, я не нашел с кем поговорить, — со смехом сказал главный тренер «Атлетика» журналистам перед началом игры. — Мы хотим попытаться положить конец плохой полосе, которую «Атлетик» переживает против «Барсы».

«Блауграна» действительно очень успешно начала сезон, пока не проиграв ни одного матча — у каталонцев в активе восемь побед и три ничьи. Будем надеяться, что эта прекрасная серия не закончится и Хави удастся повторить успех Вальверде, завоевав два трофея Ла Лиги подряд.

1 комментарий

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инна витенберг
что творит Ромео?
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