FC BARCELONA
Блог

Саудовцы готовы вывалить огромную сумму за игрока «Барсы» в 2024-м – это даже не Левандовски

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Ансу Фати Ансу Фати
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Согласно свежему сообщению Тони Хуанмарти из Diario Sport, интерес к Ансу Фати со стороны клубов Саудовской Аравии возрастает. Некоторые из ближневосточных клубов уже установили контакт с агентом игрока Жорже Мендешом.

В настоящее время воспитанник «Ла Масии» выступает за «Брайтон», но вернется на «Камп Ноу» в июне, поскольку его контракт не предусматривает опцию выкупа. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2027 года.

Сколько получит «Барселона», если согласится расстаться с молодым игроком?

Рыночная стоимость Фати за последние два года снизилась с 80 млн евро до 35 млн евро из-за падения результативности – вингер постоянно страдал от травм. Но саудовские клубы склонны переплачивать за игроков.

По имеющимся данным, каталонцы могут получить за Ансу до 70 млн евро. Вопрос в том, стоит ли продавать его?

Barcelona SLAMMED by Ansu Fati's father over forward's lack of playing time since inheriting Lionel Messi's No.10 shirt | Goal.com US

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Для Фати ( вернее для его родственников) отличный вариант . Конечно он молод и все ещё может заиграть , но в голове у него бардак. Он просто боится мяча , не хочет идти в стыки и так далее . В СА у него будет более лёгкие соперники , что может быть позволит ему расслабиться и вспомнить что талант не пропьешь . Желаю ему удачи , ведь выбор на самом деле не из лёгких. Для Барселоны хорошое по деньгам предложение конечно будет на руку , зарплата у Анцу совсем не маленькая .Это в свою очередь поможет в трансферах в следущем сезоне .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мохажер Марзиев
Так рано на пенсию , еще не кто не уходил ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий