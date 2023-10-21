Саудовцы готовы вывалить огромную сумму за игрока «Барсы» в 2024-м – это даже не Левандовски

Согласно свежему сообщению Тони Хуанмарти из Diario Sport, интерес к Ансу Фати со стороны клубов Саудовской Аравии возрастает. Некоторые из ближневосточных клубов уже установили контакт с агентом игрока Жорже Мендешом.

В настоящее время воспитанник «Ла Масии» выступает за «Брайтон», но вернется на «Камп Ноу» в июне, поскольку его контракт не предусматривает опцию выкупа. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2027 года.

Сколько получит «Барселона», если согласится расстаться с молодым игроком?

Рыночная стоимость Фати за последние два года снизилась с 80 млн евро до 35 млн евро из-за падения результативности – вингер постоянно страдал от травм. Но саудовские клубы склонны переплачивать за игроков.

По имеющимся данным, каталонцы могут получить за Ансу до 70 млн евро. Вопрос в том, стоит ли продавать его?