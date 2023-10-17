FC BARCELONA
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📝 «Таков план». Деку хочет подписать долгосрочные контракты с пятью ключевыми игроками. Известны их фамилии

Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
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Рональд Араухо Рональд Араухо
Педри Педри
Деку Деку
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Гави Гави
Френки де Йонг Френки де Йонг
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Деку заявил о планах продлить контракты с ключевыми игроками «Барселоны».

«Я написал агентам Френки де Йонга, чтобы познакомиться с ними. Мы еще не обсуждали новую сделку, но мы хотим, чтобы он остался в «Барсе» надолго.

То же самое касается Педри, Гави, Араухо и Гюндогана... таков план», - заявил спортивный директор «Барселоны» Деку.

Любопытно, что португалец включил в список Илкая Гюндогана. Через неделю немцу исполнится 33 года, а его нынешний контракт истекает в 2025 году + опция продления на год. Похоже, что «Барса» планирует использовать Илкая в центре поля, даже когда ему будет больше 36 лет.

Сообщается, что Деку хочет быть уверен в сохранении костяка команды. В случае с де Йонгом португалец также рассчитывает на сокращение заработной платы игрока.

1 комментарий

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ljolik888
Куда спешить. У этих игроков и так контракты не на один год . Плюс все они сами хотели играть за Барселону .
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