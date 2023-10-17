📝 «Таков план». Деку хочет подписать долгосрочные контракты с пятью ключевыми игроками. Известны их фамилии

Деку заявил о планах продлить контракты с ключевыми игроками «Барселоны».

«Я написал агентам Френки де Йонга, чтобы познакомиться с ними. Мы еще не обсуждали новую сделку, но мы хотим, чтобы он остался в «Барсе» надолго.

То же самое касается Педри, Гави, Араухо и Гюндогана... таков план», - заявил спортивный директор «Барселоны» Деку.

Любопытно, что португалец включил в список Илкая Гюндогана. Через неделю немцу исполнится 33 года, а его нынешний контракт истекает в 2025 году + опция продления на год. Похоже, что «Барса» планирует использовать Илкая в центре поля, даже когда ему будет больше 36 лет.

Сообщается, что Деку хочет быть уверен в сохранении костяка команды. В случае с де Йонгом португалец также рассчитывает на сокращение заработной платы игрока.