Идеальная замена Дембеле. Ламин Ямаль обошел Усмана по его фирменному показателю и стал №1 в топ-5 лиг
Только бы он не сбавлял темп.
По данным статистического сайта DataMB, у Ламина Ямаля в этом сезоне больше всего успешных попыток дриблинга в топ-5 лигах Европы.
Помимо 16-летнего футболиста в пятерку лучших по этому показателю вошли Усман Дембеле, Райан Шерки, Лерой Сане и Хвича Кварацхелия.
Процент успешности дриблинга Ямаля — 96%, а у Дембеле — 95,30%. Кроме того, в этом сезоне юный вингер каталонцев совершил больше результативных действий за клуб, чем игрок «ПСЖ» – три против двух.
Ламин забил один гол и сделал две результативные передачи за «Барселону». Кроме того, он забил свой первый гол за взрослую сборную Испании. У Усмана на счету два ассиста за парижан.
Юный воспитанник академии заменил Дембеле в основном составе после неожиданного ухода француза в «Пари Сен-Жермен», а недавно он подписал новый контракт с «блауграной» до 2026 года.
3 комментария