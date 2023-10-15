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Идеальная замена Дембеле. Ламин Ямаль обошел Усмана по его фирменному показателю и стал №1 в топ-5 лиг

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Только бы он не сбавлял темп.

По данным статистического сайта DataMB, у Ламина Ямаля в этом сезоне больше всего успешных попыток дриблинга в топ-5 лигах Европы.

Помимо 16-летнего футболиста в пятерку лучших по этому показателю вошли Усман Дембеле, Райан Шерки, Лерой Сане и Хвича Кварацхелия.

Процент успешности дриблинга Ямаля — 96%, а у Дембеле — 95,30%. Кроме того, в этом сезоне юный вингер каталонцев совершил больше результативных действий за клуб, чем игрок «ПСЖ» – три против двух.

Ламин забил один гол и сделал две результативные передачи за «Барселону». Кроме того, он забил свой первый гол за взрослую сборную Испании. У Усмана на счету два ассиста за парижан.

Юный воспитанник академии заменил Дембеле в основном составе после неожиданного ухода француза в «Пари Сен-Жермен», а недавно он подписал новый контракт с «блауграной» до 2026 года.

3 комментария

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Barcelonafun
У парня еще не все мышцы сформировались, ибо молодой очень. Как заматереет и прибавит в скорости будет просто разрывать всех.
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Rachid
Уход бестолкового бегунка из Барсы открыл дорогу в основу подростку Ямалю, 16-летнему воспитаннику Ла Масии, да к тому же с ещё большим потенциалом и способностями!
+5
0
+5
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прощай Роналду
Чпок и мат!
+3
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