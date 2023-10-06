«Малком, Дембеле - они постоянно получали травмы. Они не тренировались на 100%» Боатенг уверен, что в травмах игроков «Барсы» виноват Месси😱

Бывший нападающий «Барселоны» рассказал , что происходило в раздевалке клуба.

«Первый матч с «Ливерпулем», который мы выиграли 3:0, когда Месси забил тот гол со штрафного. Невероятно. В общем, заходим мы в раздевалку [перед игрой] – и он просто сидит со своим телефоном, ему делают массаж.

За две минуты до того, как мы должны выйти на поле, он встает, зашнуровывает бутсы, мы выходим на разминку, он просто отрабатывает длинные передачи, контроль мяча, дриблинг, кроссбар-челлендж. На разминке перед матчем с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов – кроссбар-челлендж.

За 30 секунд до того, как мы выходим, он встает, надевает куртку, выходит: «Вперед, вперед, вперед». Вот так.

С молодыми игроками в «Барселоне» получилось так - они смотрели на него и не тренировались, поэтому получали травмы. Малком, Дембеле – они постоянно получали травмы. Они не тренировались на 100%. А в матчах было по-другому».