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«Малком, Дембеле - они постоянно получали травмы. Они не тренировались на 100%» Боатенг уверен, что в травмах игроков «Барсы» виноват Месси😱

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Бывший нападающий «Барселоны» рассказал , что происходило в раздевалке клуба.

«Первый матч с «Ливерпулем», который мы выиграли 3:0, когда Месси забил тот гол со штрафного. Невероятно. В общем, заходим мы в раздевалку [перед игрой] – и он просто сидит со своим телефоном, ему делают массаж.

За две минуты до того, как мы должны выйти на поле, он встает, зашнуровывает бутсы, мы выходим на разминку, он просто отрабатывает длинные передачи, контроль мяча, дриблинг, кроссбар-челлендж. На разминке перед матчем с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов – кроссбар-челлендж.

За 30 секунд до того, как мы выходим, он встает, надевает куртку, выходит: «Вперед, вперед, вперед». Вот так.

С молодыми игроками в «Барселоне» получилось так - они смотрели на него и не тренировались, поэтому получали травмы. Малком, Дембеле – они постоянно получали травмы. Они не тренировались на 100%. А в матчах было по-другому».

10 комментариев

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Тухель
Ну по хорошему да кто то из опытных игроков должен был взять шефство над молодыми. Это совсем не значит что это должен был делать Месси, но в Барсе того периода игроки были внутри себя это не плохо не хорошо это факт. Тот же Лева сейчас сильно влияет на молодых игроков Барсы и я уверен его продлят, может его уровень и будет падать, но как пример и советчик для Гави, Торреса и т.д. он полезен.
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Ligalaiz
Проблема не в Месси, а в руководстве Барселоны, которая Месси делала главным. Месси не капитан. В хоккее он бы был Гретцким. В баскетболе Джорданом.
Но никак не Пиппеном и не Мессье. Так вот, это проблема Барселоны что в команде не было условного Мессье или Пиппена который вёл бы всех за собой

В ЦСКА были разболтаи разного вида. Но их всех клеил Вернблум. Не было в Барсе своего Вернблума после после того как ушли на пенсию Хави и Иниеста.
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Владимир Самсонов
Месси на тот момент уже был опытным игроком и знал, как ему себя готовить.
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DAVID19-91
А ничего что Месси гений? Он может ничего не делать и решить исход матча, в вот Дембеле и Малком больше бегунки. Да с хорошей техникой , но все же их брали для того чтобы они бежали и за себя и за Месси, потому что он банально уже не может покрывать такие расстояния и помогать в прессинге. Хотя он всегда был такой, глупо от него ждать оборонительной работы как от того же Каземиро
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Agent Smith
Удивительно: во всем виноват Месси, но когда он уходит из клуба все становится еще хуже⚽️
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sweet.dreamzz
Ответ Ligalaiz
Проблема не в Месси, а в руководстве Барселоны, которая Месси делала главным. Месси не капитан. В хоккее он бы был Гретцким. В баскетболе Джорданом. Но никак не Пиппеном и не Мессье. Так вот, это проблема Барселоны что в команде не было условного Мессье или Пиппена который вёл бы всех за собой В ЦСКА были разболтаи разного вида. Но их всех клеил Вернблум. Не было в Барсе своего Вернблума после после того как ушли на пенсию Хави и Иниеста.
Последний танец смотрел? Если Джордан не требовал и не гонял партнеров, то я хз кто гонял тогда))
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sweet.dreamzz
Ответ DAVID19-91
А ничего что Месси гений? Он может ничего не делать и решить исход матча, в вот Дембеле и Малком больше бегунки. Да с хорошей техникой , но все же их брали для того чтобы они бежали и за себя и за Месси, потому что он банально уже не может покрывать такие расстояния и помогать в прессинге. Хотя он всегда был такой, глупо от него ждать оборонительной работы как от того же Каземиро
Я в шоке от такой тупой логики.

По ней выходит, что я не богат, потому что глядя на то, как Уоррен Баффет ничего не делает и зарабатывает, я тоже сижу дома и гляжу на котировки акций и удивляюсь, почему я не миллиардер.

Что Месси, что Баффет ДО ЭТОГО сделали себе имя, поставили весь процесс на рельсы, и поэтому сейчас им можно "включаться", когда нужно, а не изматываться себя работой
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