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«Моей маме страшно». Гави спросили о его экстремальном стиле игры — полузащитник честно рассказал, не боится ли он за себя

Гави Гави
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Каталонский боец.

«Иногда я пересматриваю игру, вижу себя в некоторых эпизодах и думаю: «Блин, как мне пришло в голову это сделать?», — рассказал Гави в интервью La Vanguardia.

«Но моя мама переживает больше, чем я. Она всегда говорит мне не ввязываться в «драки», потому что ей очень страшно за меня. Но, в конце концов, это футбол», — добавил 19-летний игрок.

Гави, пожалуй, самый отчаянный игрок в мире на данный момент. Он не боится любых стычек и подкатов, в том числе и головой. Полузащитника часто критикуют за такой «экстремальный» стиль игры. Однако Хави публично призвал игрока продолжать в том же духе, несмотря на всю критику.

«Я считаю себя бойцом до конца, и я никогда этого не потеряю», — подытожил 19-летний испанец.

6 комментариев

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Константин Юрьевич
Гави красавчик и настоящий Воин, каких не когда не было в мадриде!
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Secretface
Ответ Константин Юрьевич
Гави красавчик и настоящий Воин, каких не когда не было в мадриде!
не когда не говори не когда!
+3
-2
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Funny lepka
Ну будь он мой сын я бы переживал если бы он влетал головой в мяч,рискуя в лучшем случае рассечь голову,об бутсу соперника
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TAGAY
с его характером и стилем игры он через лет 5 будет либо лучшим в мире либо инвалидом, другого не дано! пахари всегда рано или поздно берут свое, если только не сломают их.
тем не менее несмотря на то как его критикуют за грубую игру, часто замечаю, у него практически нет жестких подкатов в ногу соперника, каждый раз когда идет Ha прямой подкат тут же сгибает ноги чтоб щипами сопернику не попасть. потому и у него много ЖК но нет КК, практически не делает травмоопасных подкатов, в этом плане Гави просто молодчина. надеюсь травмы обойдут стороной и 2-3 ЗМ будут у него в карьере. Педри шикарен, но травматичным стал, тогда как Гави играет всегда и прогресс в этом сезоне просто колоссальный, если он в прошлом был "одним из" то сейчас можно смело назвать его лучшим игроком Барсы этого сезона, да кто то выберет другого это нормально, но абсолютно большинства с этим согласятся. пока что Френки и Гави для меня лучшие у Барсы в этом сезоне, но Френки месяц отдохнет, а Гави выходит вперед)
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Nogoi89
Ответ Secretface
не когда не говори не когда!
Не Ка Гда
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Serdida Orayew
Ответ TAGAY
с его характером и стилем игры он через лет 5 будет либо лучшим в мире либо инвалидом, другого не дано! пахари всегда рано или поздно берут свое, если только не сломают их. тем не менее несмотря на то как его критикуют за грубую игру, часто замечаю, у него практически нет жестких подкатов в ногу соперника, каждый раз когда идет Ha прямой подкат тут же сгибает ноги чтоб щипами сопернику не попасть. потому и у него много ЖК но нет КК, практически не делает травмоопасных подкатов, в этом плане Гави просто молодчина. надеюсь травмы обойдут стороной и 2-3 ЗМ будут у него в карьере. Педри шикарен, но травматичным стал, тогда как Гави играет всегда и прогресс в этом сезоне просто колоссальный, если он в прошлом был "одним из" то сейчас можно смело назвать его лучшим игроком Барсы этого сезона, да кто то выберет другого это нормально, но абсолютно большинства с этим согласятся. пока что Френки и Гави для меня лучшие у Барсы в этом сезоне, но Френки месяц отдохнет, а Гави выходит вперед)
абсолютли согласен с тобой на счёт его подкатов. парень толковый. главное что бы моторчик его выдержал, пока он молодой ему не заметно, но со временем такой объём работы может навредить. если ьы смотришь то должен был заметить, как бегает, иногда такое чувства будто на поле 11 Гави
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