«Моей маме страшно». Гави спросили о его экстремальном стиле игры — полузащитник честно рассказал, не боится ли он за себя

Каталонский боец.

«Иногда я пересматриваю игру, вижу себя в некоторых эпизодах и думаю: «Блин, как мне пришло в голову это сделать?», — рассказал Гави в интервью La Vanguardia.

«Но моя мама переживает больше, чем я. Она всегда говорит мне не ввязываться в «драки», потому что ей очень страшно за меня. Но, в конце концов, это футбол», — добавил 19-летний игрок.

Гави, пожалуй, самый отчаянный игрок в мире на данный момент. Он не боится любых стычек и подкатов, в том числе и головой. Полузащитника часто критикуют за такой «экстремальный» стиль игры. Однако Хави публично призвал игрока продолжать в том же духе, несмотря на всю критику.

«Я считаю себя бойцом до конца, и я никогда этого не потеряю», — подытожил 19-летний испанец.