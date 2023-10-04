«Моей маме страшно». Гави спросили о его экстремальном стиле игры — полузащитник честно рассказал, не боится ли он за себя
Каталонский боец.
«Иногда я пересматриваю игру, вижу себя в некоторых эпизодах и думаю: «Блин, как мне пришло в голову это сделать?», — рассказал Гави в интервью La Vanguardia.
«Но моя мама переживает больше, чем я. Она всегда говорит мне не ввязываться в «драки», потому что ей очень страшно за меня. Но, в конце концов, это футбол», — добавил 19-летний игрок.
Гави, пожалуй, самый отчаянный игрок в мире на данный момент. Он не боится любых стычек и подкатов, в том числе и головой. Полузащитника часто критикуют за такой «экстремальный» стиль игры. Однако Хави публично призвал игрока продолжать в том же духе, несмотря на всю критику.
«Я считаю себя бойцом до конца, и я никогда этого не потеряю», — подытожил 19-летний испанец.
тем не менее несмотря на то как его критикуют за грубую игру, часто замечаю, у него практически нет жестких подкатов в ногу соперника, каждый раз когда идет Ha прямой подкат тут же сгибает ноги чтоб щипами сопернику не попасть. потому и у него много ЖК но нет КК, практически не делает травмоопасных подкатов, в этом плане Гави просто молодчина. надеюсь травмы обойдут стороной и 2-3 ЗМ будут у него в карьере. Педри шикарен, но травматичным стал, тогда как Гави играет всегда и прогресс в этом сезоне просто колоссальный, если он в прошлом был "одним из" то сейчас можно смело назвать его лучшим игроком Барсы этого сезона, да кто то выберет другого это нормально, но абсолютно большинства с этим согласятся. пока что Френки и Гави для меня лучшие у Барсы в этом сезоне, но Френки месяц отдохнет, а Гави выходит вперед)