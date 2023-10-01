Фати находит себя в «Брайтоне». Стало известно, что «Барса» будет делать с его контрактом

«Барселона» планирует продать Ансу Фати следующим летом, сообщает корреспондент Diario Sport Луис Мигельсанц.

Пока что каталонцы твердо намерены продать игрока. Более того, он может быть включен в сделку по обмену Жоау Феликса из мадридского «Атлетико».

Для этого Ансу должен успешно выступать на правах аренды в «Брайтоне». Пока 20-летний игрок используется Роберто Де Зерби в качестве запасного, но уже начал забивать и активно участвовать в атаках.

Несколько команд Премьер-Лиги также следят за арендой Фати в преддверии его возможного ухода из «Барсы» следующим летом.