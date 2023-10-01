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Фати находит себя в «Брайтоне». Стало известно, что «Барса» будет делать с его контрактом

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«Барселона» планирует продать Ансу Фати следующим летом, сообщает корреспондент Diario Sport Луис Мигельсанц.

Пока что каталонцы твердо намерены продать игрока. Более того, он может быть включен в сделку по обмену Жоау Феликса из мадридского «Атлетико».

Для этого Ансу должен успешно выступать на правах аренды в «Брайтоне». Пока 20-летний игрок используется Роберто Де Зерби в качестве запасного, но уже начал забивать и активно участвовать в атаках.

Несколько команд Премьер-Лиги также следят за арендой Фати в преддверии его возможного ухода из «Барсы» следующим летом.

Barcelona loanee Ansu Fati welcomed into Brighton dressing room with open arms - Football España

5 комментариев

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Sadullo
Надо продать хотя бы за 30 бесполезный игрок хрустальный
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Yri Yrov
оно и было понятно, парень не пустышка, при толковом тренере обязательно себя покажет , теперь главное сосредоточиться на игре в Брайтоне а там глядишь, Ливерпуль или Сити купит
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Владимир Самсонов
В Атлетико ему точно идти не стоит - там будет очень тяжело.
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Владимир Самсонов
Ответ Yri Yrov
почему ты остановился именно на Атлетико, как будто других клубов нет
Потому что его могут туда отдать в рамках сделки по выкупу Феликса.
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