Гави установил рекорд Лиги чемпионов для «Барселоны», показав впечатляющую статистику в матче с «Антверпеном». Он не только забил гол во втором тайме, блестяще пробив с левой ноги, но и сыграл ключевую роль в доминировании «Барселоны» в матче.

По данным Sofascore, испанец успешно выполнил все 56 передач на чужой половине поля. Это самый высокий показатель точности (100%) пасов на чужой половине за всю историю «Барсы».

Похоже, Гави принимает наследие Хави и уверенно идет к статусу легенды клуба.