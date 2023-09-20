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У Гави – выдающийся рекорд за всю историю «Барсы» в Лиге чемпионов. И речь даже не о возрасте

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Гави установил рекорд Лиги чемпионов для «Барселоны», показав впечатляющую статистику в матче с «Антверпеном». Он не только забил гол во втором тайме, блестяще пробив с левой ноги, но и сыграл ключевую роль в доминировании «Барселоны» в матче.

По данным Sofascore, испанец успешно выполнил все 56 передач на чужой половине поля. Это самый высокий показатель точности (100%) пасов на чужой половине за всю историю «Барсы».

Похоже, Гави принимает наследие Хави и уверенно идет к статусу легенды клуба.

Gavi sets Champions League record for Barcelona with one impressive stat after Antwerp thrashing

2 комментария

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Life Music
👏
+3
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Роман Смолин
просто лучший а ещё мутит с принцессой Испании)
+2
0
+2
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