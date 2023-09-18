Ламин Ямаль был замечен на матче Юношеской лиги УЕФА между командами «Барселоны» U19 и «Антверпен» U19.

Удивительно, но 16-летний юноша решил посмотреть, как играют в футбол его сверстники, всего за несколько часов до того, как ему самому предстоит дебютировать за «Барсу» в Лиге чемпионов.

Дорога от стадиона «Эстади Йохан Кройф» (где играла «Барса» U19) до олимпийского стадиона «Монжуик» (где первая «Барса» сыграет вечером) занимает немалое время. Первый стадион расположен на юге Барселоны, второй – на севере.

В первом матче группового этапа «Барса» U19 обыграла «Антверпен» U19 со счетом 2:1. Ямаль играл с некоторыми звездами из их состава в начале 2023 года, а затем попал в первую команду «Барсы».