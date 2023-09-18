Уникальный кадр.

Жозеп Мария Бартомеу-и-Флорета занимал пост президента «Барселоны» с 23 января 2014 года по 27 октября 2020 года. 1 марта 2021 года Бартомеу был арестован в рамках дела «BarçaGate» - по сути, его обвиняли в проведении пиар-компаний против своих конкурентов в борьбе за пост президента клуба.

В юности Жозеп играл в баскетбол, а также, как выяснилось, имеет образование медбрата. Вот такой уникальный кадр нашелся на просторах интернета - 13-летний Месси только-только прибыл в «Барселону».