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Летом «Барселона» могла лишиться двух молодых звезд команды. В клубе подтвердили, что все было серьезно

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По словам Энрика Масипа, две юные звезды «Барселоны» Алекс Бальде и Ламин Ямаль этим летом были на грани ухода из клуба.

Масип работает советником Жоана Лапорты, а также входит в спортивный комитет «Барселоны». И, подводя итоги трансферного окна в эфире передачи Onze, он рассказал, что летом клуб мог лишиться двух важнейших игроков команды.

«Была серьезная опасность, что Ламин Ямаль и Бальде покинут «Барсу». Этим летом появился клуб, который очень хотел их заполучить. Я не буду говорить, что за клуб это был.

Благодаря отношениям президента с Жорже Мендешем Алекс Бальде и Ламин Ямаль остались в «Барселоне». Нам необходимо защищать талантливых молодых игроков, как они».

Несмотря на то, что Масип решил не называть клуб, претендовавший на юных игроков, несложно предположить, кто мог бы за этим стоять.

В августе Mundo Deportivo сообщал, что «Манчестер Сити» хочет подписать Ямаля и отправить его на несколько сезонов в аренду, прежде чем заиграть его в стартовом составе. Однако сам игрок предпочел остаться в «Барсе», а Мендеш заверил каталонцев, что 16-летний полузащитник никуда не уйдет.

Также несколько дней назад Фабрицио Романо написал, что «горожане» запрашивали у каталонцев информацию по Бальде, но «блауграна» считает его неприкосновенным и никаких переговоров не было.

 

«Барселоне» еще предстоит закрыть вопрос о ближайшем будущем обоих игроков. Многочисленные журналисты, в том числе и Романо, сообщают, что все условия их новых контрактов уже согласованы. Однако сделки не финализированы, так как каталонцы хотят быть уверенными, что смогут зарегистрировать новые соглашения в Ла Лиге.

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