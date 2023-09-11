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Почему Феликс не взял 10-й номер в «Барсе»? Есть сразу три причины

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Перед самым закрытием трансферного окна «Барселона» арендовала у «Атлетико» Феликса до лета 2024 года без права выкупа.

Жоау мечтал об этом переходе и даже расплакался на собственной презентации в «блаугране». По данным Mundo Deportivo, португалец снизил зарплату в два раза, чтобы у каталонцев была возможность подписать его.

Как известно, «Барселона» отдала Фати в аренду «Брайтону» без права выкупа. После трансфера Ансу культовый 10-й номер стал вакантным.

Казалось, что звездный и перспективный Феликс – отличный кандидат на футболку с легендарной для клуба цифрой. Но португалец выбрал 14-й номер, под которым ранее никогда в своей карьере не выступал.

Журналисты Diario Sport рассказали, что Феликс сам отказался от «десятки». По данным издания, Жоау не взял 10-й номер, чтобы избежать лишнего внимания, поскольку в «Барсе» он хочет перезапустить свою карьеру и избавиться от ярлыка «маленькой звезды». Он подумал, что брать столь культовый номер было бы слишком смело.

Свою роль в отказе Феликса от «десятки» сыграл и Фати. Интересы Ансу и Жоау представляет Жорже Мендеш. Сторона испанца осталась недовольна тем, как клуб поступил с игроком, пишет Diario Sport. Как известно, аренда Фати помогла «Барсе» подписать португальца. Если бы Жоау еще бы забрал номер Ансу, ситуация могла накалиться.

Еще одна причина, по которой новичок «блауграны» не взял 10-й номер, связана с его контрактом. О нестабильном финансовом состоянии каталонцев говорить излишне. Португалец и сам прекрасно об этом знает. Неизвестно, что произойдет летом 2024 года, но было бы слишком смело забирать 10-й номер при таких обстоятельствах, пишет Diario Sport.

Как думаете, верно ли поступил Феликс, отказавшись от «десятки»?

5 комментариев

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Акø
Это уже напоминает МЮ с ее культовым 7 номером. После Роналду ни один из футболистов не оправдал ожиданий и полностью провалился. К сожалению после Месси кто бы ни брал себе "10" всегда будет давление
+4
-1
+3
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Владимир Самсонов
Ответ Акø
Это уже напоминает МЮ с ее культовым 7 номером. После Роналду ни один из футболистов не оправдал ожиданий и полностью провалился. К сожалению после Месси кто бы ни брал себе "10" всегда будет давление
Согласен. И поэтому странно, что 10-ку дали пацану Фати.
+3
0
+3
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Виталий Поварещенков
Поэтому взял номер Кройфа
+1
0
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Rachid
Феликс правильно поступил, что не взял 10 номер, знает потому что - при первом же промахе все кулес, и мы бы от них не отстали, начали бы его склонять по-разному))
А так пока адаптируется, обкатается по стилю, если ещё начнёт стабильно забивать - на следующий сезон сам попросит, если вперёд из новеньких никто не заберёт:))

Номер 10 в Барселоне многое значит - нужно быть, хотя бы примерно, на уровне Лионеля Месси!!
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Rachid
Ответ Владимир Самсонов
Согласен. И поэтому странно, что 10-ку дали пацану Фати.
Номер 10 дали Фати под эмоциями - супер круто он начал забивать сразу после дебюта за основу.. потом его сломали
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