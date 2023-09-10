Матеу Алемани хотел подписать Науэля Молину еще до того, как появился вариант с Жоау Канселу, сообщает Marca.

Бывший спортивный директор «Барсы» понимал, что сделать предложение, которое устроило бы мадридский «Атлетико» невозможно. Кроме того, Диего Симеоне считает правого защитника незаменимым, хотя его зарплата не вполне соответствует его статусу.

Летом прошлого года возможность подписания аргентинца рассматривали «Бавария» и «Ювентус». В итоге Молина остался в «Атлетико», а «Барселона» взяла в аренду Канселу.

Молина сыграл весомую роль в победе Аргентины на чемпионате мира. Он забил гол с передачи Лео Месси в четвертьфинале с Нидерландами.