То ли еще будет.

Ламин Ямаль воплощает в жизнь мечту каждого 16-летнего футболиста на планете. В новом сезоне он регулярно выходит в стартовом составе «Барселоны» и даже получил свой первый вызов в основную сборную Испании.

Блестяще ворвавшись во взрослый футбол, юный талант смог побить целых восемь рекордов, которые держались не первый год. Давайте рассмотрим их все.

1. Самый молодой дебютант в составе «Барсы»: Ямаль вышел на замену в матче против «Бетиса» в возрасте 15 лет и 290 дней, побив рекорд Ансу Фати (16 лет и 300 дней).

2. Самый молодой дебютант в составе «Барсы Атлетик»: 15 лет и 297 дней. Предыдущим рекордсменом был Алехандро Гримальдо (15 лет и 349 дней).

3. Самый молодой чемпион Ла Лиги: 15 лет и 305 дней. До этого самым юным обладателем титула был Марк Муньеса (17 лет и 51 день).

4. Самый молодой игрок в стартовом составе в Ла Лиге в 21 веке: на матче с «Кадисом», где Ламин впервые попал в стартовый состав, ему было 16 лет и 38 дней. Пал рекорд Фабриса Олинги (16 лет и 112 дней).

5. Самый молодой игрок, сделавший результативную передачу в Ла Лиге в 21 веке: 16 лет и 45 дней, в матче против «Вильярреала». До этого самым молодым ассистентом был Хуанми Хименес (16 лет и 311 дней).

6. Самый молодой дебютант сборной Испании: 16 лет и 57 дней. До пятницы это звание принадлежало Гави (17 лет и 62 дня).

7. Самый молодой бомбардир сборной Испании: те же 16 лет и 57 дней, и снова предыдущим рекордсменом был Гави (17 лет и 304 дня).

8. Самый молодой игрок, забивший гол в отборочном матче чемпионата Европы. Ямаль забил в ворота Грузии в 16 лет и 57 дней, превзойдя рекорд Гарета Бэйла (17 лет и 83 дня).

Сколько еще рекордов падет перед этим парнем...