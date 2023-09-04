В 19 лет стал одним из лидеров команды!

Гави быстрее всех провел 100 матчей за «Барселону». Юбилейной для полузащитника стала игра против «Осасуны» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги.

Гави установил рекорд в возрасте 19 лет и 29 дней. Ранее самым юным футболистом с сотней игр за «блауграну» был Боян Кркич (19 лет и 85 дней).

После матча он получил памятную футболку и сделал символическое фото с командой.