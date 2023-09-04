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Гави - будущая легенда «Барселоны»: в матче с «Осасуной» он установил очередной рекорд клуба🔥🔥🔥

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В 19 лет стал одним из лидеров команды!

Гави быстрее всех провел 100 матчей за «Барселону». Юбилейной для полузащитника стала игра против «Осасуны» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги.

Гави установил рекорд в возрасте 19 лет и 29 дней. Ранее самым юным футболистом с сотней игр за «блауграну» был Боян Кркич (19 лет и 85 дней).

После матча он получил памятную футболку и сделал символическое фото с командой.

4 комментария

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Serdida Orayew
Ответ Raul14
как не стыдно? почему главного героя матча нет на фото? Или он должен был три пенальти дать?))
как не стыдно? умолять о пенальти когда нет нарушения? займитесь лучше своим наёмником Беллингемом. скоро у него начнётся голевая засуха! заскринь!
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Игорь Климов
Гави уже юная легенда Барселоны.
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ljolik888
Гави боец и это очень здорово 👍. Его энергия заряжает всех - здоровья ему и много побед !
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