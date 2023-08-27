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📸 Гави красиво отпраздновал гол в ворота «Вильярреала». Посвятил мяч травмированному игроку «Барсы»

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В 3-м туре Ла Лиги «Барса» отправилась в гости к «Вильярреалу». Каталонцы мощно начали матч. Уже на 12-й минуте Гави открыл счет, в этом ему талантливо помог Ямаль.

Свой первый гол в сезоне Пабло посвятил травмированному Педри. Сперва полузащитник поцеловал эмблему «Барсы».

Затем повторил известное празднование Педри и показал пальцем на камеру. Вероятно, так Гави обратился к другу, который не смог принять участие в матче и игру смотрит по телевизору.

Если вы вдруг забыли, как Педри празднует голы, напомним:

Хавбек получил травму правого квадрицепса. Педри пропустит минимум полтора месяца, сообщает Mundo Deportivo.

С такой поддержкой от друзей восстановление точно будет двигаться быстрее.

1 комментарий

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Леонель Месси
здоровья Педри ,а Гави молодец.еще Ямал бриллиант
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