По информации Mundo Deportivo, Ансу Фати может присоединиться к «Пари Сен-Жермен» и «Атлетико».

Ансу пока не готов покинуть «Барселону». Юноша хочет остаться и бороться за свое место под руководством Хави в этом сезоне.

Если Ансу продолжит получать меньше игрового времени, то он может перейти в один из вышеупомянутых клубов уже зимой.

Сообщается, что и «ПСЖ», и «Атлетико» предпринимали попытки подписать Фати этим летом, также было смелое предложение от «Вест Хэма», но Ансу по-прежнему непреклонен в своем решении остаться.

Летом Ансу работал над своей физической формой, а также над результативностью. В итоге испанец забил два гола в своих четырех предсезонных играх. Тем не менее, Фати не считается игроком «основы» «Барсы» Хави.