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«ПСЖ» и еще один топ-клуб активно интересуются Ансу Фати

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По информации Mundo Deportivo, Ансу Фати может присоединиться к «Пари Сен-Жермен» и «Атлетико».

Ансу пока не готов покинуть «Барселону». Юноша хочет остаться и бороться за свое место под руководством Хави в этом сезоне.

Если Ансу продолжит получать меньше игрового времени, то он может перейти в один из вышеупомянутых клубов уже зимой.

Сообщается, что и «ПСЖ», и «Атлетико» предпринимали попытки подписать Фати этим летом, также было смелое предложение от «Вест Хэма», но Ансу по-прежнему непреклонен в своем решении остаться.

Летом Ансу работал над своей физической формой, а также над результативностью. В итоге испанец забил два гола в своих четырех предсезонных играх. Тем не менее, Фати не считается игроком «основы» «Барсы» Хави.

2 комментария

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Atash Yoldashow
Нееее только не это ) дайте еще один шанс Ансу, думаю в этом сезоне у него все получится
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Никита Смолов
3 шанс, а потом еще и 4. Он играет только на чистых мячах, скорость пропала, дриблинга нет. + еще и постоянно пытается ударить по воротам в любой ситуации. Нафиг он не нужен, говорили сделать операцию отказался, раз такой умный, пусть теперь урезает ЗП в 2 раза или едет в ПСЖ.

Идеально обменять на Неймара с доплатой, даже от пол сезона Неймара пользы будет больше, + имиджевые от Нея
+1
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