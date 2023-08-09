👊 «Если ты не можешь победить их - присоединяйся к ним». Серджи Роберто отпраздновал гол вместе с «Тоттенхэмом». Фанаты «Барсы» ничего не поняли 🗿
Забавный момент произошел на 36-й минуте товарищеского матча «Барселона» - «Тоттенхэм».
Когда шпоры праздновали забитый мяч, по какой-то причине среди них оказался футболист «Барсы», который тоже оценил дубль Оливера Скиппа.
Партизаном оказался Серджи Роберто.
Фанаты насторожились.
💭 «Если ты не можешь победить их - присоединяйся к ним».
💭 «Мне пришлось посмотреть три раза, прежде чем я его увидел».
💭 «Что здесь происходит?»
💭 «Рой Кин с радостью бы высказался по этому поводу».
💭 «Похоже, что у нас будет проблема на фланге обороны в новом сезоне».
💭 «Он даже не знает, что «Барса» играет не в белом...»
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