FC BARCELONA
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👊 «Если ты не можешь победить их - присоединяйся к ним». Серджи Роберто отпраздновал гол вместе с «Тоттенхэмом». Фанаты «Барсы» ничего не поняли 🗿

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Забавный момент произошел на 36-й минуте товарищеского матча «Барселона» - «Тоттенхэм».

Когда шпоры праздновали забитый мяч, по какой-то причине среди них оказался футболист «Барсы», который тоже оценил дубль Оливера Скиппа.

Партизаном оказался Серджи Роберто.

Фанаты насторожились.

💭 «Если ты не можешь победить их - присоединяйся к ним».

💭 «Мне пришлось посмотреть три раза, прежде чем я его увидел».

💭 «Что здесь происходит?»

💭 «Рой Кин с радостью бы высказался по этому поводу».

💭 «Похоже, что у нас будет проблема на фланге обороны в новом сезоне».

💭 «Он даже не знает, что «Барса» играет не в белом...»

2 комментария

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Johnny67
Он мяч хотел взять
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Роман
Нужен было отыгрываться и капитан Барселоны хотел забрать мяч.
+1
-1
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