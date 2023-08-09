Забавный момент произошел на 36-й минуте товарищеского матча «Барселона» - «Тоттенхэм».

Когда шпоры праздновали забитый мяч, по какой-то причине среди них оказался футболист «Барсы», который тоже оценил дубль Оливера Скиппа.

Партизаном оказался Серджи Роберто.

Фанаты насторожились.

💭 «Если ты не можешь победить их - присоединяйся к ним».

💭 «Мне пришлось посмотреть три раза, прежде чем я его увидел».

💭 «Что здесь происходит?»

💭 «Рой Кин с радостью бы высказался по этому поводу».

💭 «Похоже, что у нас будет проблема на фланге обороны в новом сезоне».

💭 «Он даже не знает, что «Барса» играет не в белом...»