Кубок Жоана Гампера завоеван в 11-й раз подряд.

«Барселона» обыграла «Тоттенхэм» (4:2) в матче за Кубок Жоана Гампера. Победу команда вырвала на последних минутах встречи - Фати забил на 90-й, Абде – на 93-й минутах матча.

Кубок Жоана Гампера – товарищеский турнир, состоящий из одного матча, ежегодно организуемый «Барселоной», которая 46 раз выигрывала трофей, в том числе 10 последних раз подряд.

Из-за реконструкции «Камп Ноу» игра проходила на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса.

Главный тренер Хави отдельно отметил важность победы на новом стадионе.

«Хорошие ощущения. Мы адаптируемся к нашему новому дому. Чувствуем себя спокойно. Нужно поощрять людей приходить на стадион, потому что они нам нужны.

В прошлом году мы выиграли титулы во многом благодаря болельщикам. Это был хороший конец. Мы не были так хороши, как «Милан» или «Реал», но это часть предсезонки».