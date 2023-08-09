ВИДЕО! «Барселона» дебютировала на новом стадионе и сразу же взяла трофей, уверенно обыграв «Тоттенхэм»
Кубок Жоана Гампера завоеван в 11-й раз подряд.
«Барселона» обыграла «Тоттенхэм» (4:2) в матче за Кубок Жоана Гампера. Победу команда вырвала на последних минутах встречи - Фати забил на 90-й, Абде – на 93-й минутах матча.
Кубок Жоана Гампера – товарищеский турнир, состоящий из одного матча, ежегодно организуемый «Барселоной», которая 46 раз выигрывала трофей, в том числе 10 последних раз подряд.
Из-за реконструкции «Камп Ноу» игра проходила на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса.
Главный тренер Хави отдельно отметил важность победы на новом стадионе.
«Хорошие ощущения. Мы адаптируемся к нашему новому дому. Чувствуем себя спокойно. Нужно поощрять людей приходить на стадион, потому что они нам нужны.
В прошлом году мы выиграли титулы во многом благодаря болельщикам. Это был хороший конец. Мы не были так хороши, как «Милан» или «Реал», но это часть предсезонки».
Очень хороша молодёжь!
Ламин Ямал- это вообще что- то поразительное.
В его возрасте Месси играл ещё в Барселоне В, а этот парень уже зажигает в основе.
Только бы не повторил путь Фати, который начинал тоже очень уверенно, но затем попав под полосу травм сильно сдулся.
Но и не одним Ямалом вчера- хороши были и Фермин Лопес и Эззальзули, да и тот же Фати напомнил себя прежнего.
Итог такой, что есть оптимизм перед стартом сезона!