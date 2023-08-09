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ВИДЕО! «Барселона» дебютировала на новом стадионе и сразу же взяла трофей, уверенно обыграв «Тоттенхэм»

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Кубок Жоана Гампера
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Кубок Жоана Гампера завоеван в 11-й раз подряд.

«Барселона» обыграла «Тоттенхэм» (4:2) в матче за Кубок Жоана Гампера. Победу команда вырвала на последних минутах встречи - Фати забил на 90-й, Абде – на 93-й минутах матча.

Кубок Жоана Гампера – товарищеский турнир, состоящий из одного матча, ежегодно организуемый «Барселоной», которая 46 раз выигрывала трофей, в том числе 10 последних раз подряд.

Из-за реконструкции «Камп Ноу» игра проходила на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса.

Главный тренер Хави отдельно отметил важность победы на новом стадионе.

«Хорошие ощущения. Мы адаптируемся к нашему новому дому. Чувствуем себя спокойно. Нужно поощрять людей приходить на стадион, потому что они нам нужны.

В прошлом году мы выиграли титулы во многом благодаря болельщикам. Это был хороший конец. Мы не были так хороши, как «Милан» или «Реал», но это часть предсезонки».

4 комментария

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бенедикт
Имею большие сомнения по поводу уместности слова УВЕРЕННО в заглавии, ведь всё решилось в последней десятиминутке.
Очень хороша молодёжь!
Ламин Ямал- это вообще что- то поразительное.
В его возрасте Месси играл ещё в Барселоне В, а этот парень уже зажигает в основе.
Только бы не повторил путь Фати, который начинал тоже очень уверенно, но затем попав под полосу травм сильно сдулся.
Но и не одним Ямалом вчера- хороши были и Фермин Лопес и Эззальзули, да и тот же Фати напомнил себя прежнего.
Итог такой, что есть оптимизм перед стартом сезона!
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LokoKa1ser92
сначала "уверенно обыграв «Тоттенхэм", а потом "Победу команда вырвала на последних минутах встречи". Интересно получается
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Акø
Уверенно только по счету
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Вячеслав Новиков
Не уверенно конечно, но безумно порадовала молодёжь, у этой команды есть будущее, и оказалось не нужен пучеглазый хрусталь, быстрее бы уже ушёл
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