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Это точно «Тоттенхэм»? Болельщики «Барселоны» в шоке от игры англичан в Кубке Гампера

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Кубок Жоана Гампера
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Шикарно выходили из-под прессинга каталонцев.

Кубок Жоана Гампера – товарищеский турнир, состоящий из одного матча, ежегодно организуемый «Барселоной», которая 46 раз выигрывала трофей, в том числе 10 последних раз подряд.

Во вторник вечером «Барселона» обыграла «Тоттенхэм» (4:2) и стала обладателем трофея в 11-й раз.

Тем не менее, главный тренер «Барсы» Хави отметил доминирование англичан в 1-м тайме.

«Мы играли против отличной команды, с большим темпом. Они доминировали над нами в определенные моменты. Мы были слабы в первом тайме. Во втором стало лучше».

Болельщики в соцсетях и вовсе в восторге от игры английского клуба - особенно всех впечатлил выход «шпор» из массированного прессинга сине-гранатовых. Вот один из таких эпизодов, причем из второго тайма.

3 комментария

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Nike of FW
Отличный выход из под прессинга, что тут добавить ?
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-1
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Gustav Forsberg
Ответ Nike of FW
Отличный выход из под прессинга, что тут добавить ?
просто добавь воды!
0
0
0
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Nike of FW
Ответ Gustav Forsberg
просто добавь воды!
вода
0
0
0
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