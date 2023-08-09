Шикарно выходили из-под прессинга каталонцев.

Кубок Жоана Гампера – товарищеский турнир, состоящий из одного матча, ежегодно организуемый «Барселоной», которая 46 раз выигрывала трофей, в том числе 10 последних раз подряд.

Во вторник вечером «Барселона» обыграла «Тоттенхэм» (4:2) и стала обладателем трофея в 11-й раз.

Тем не менее, главный тренер «Барсы» Хави отметил доминирование англичан в 1-м тайме.

«Мы играли против отличной команды, с большим темпом. Они доминировали над нами в определенные моменты. Мы были слабы в первом тайме. Во втором стало лучше».

Болельщики в соцсетях и вовсе в восторге от игры английского клуба - особенно всех впечатлил выход «шпор» из массированного прессинга сине-гранатовых. Вот один из таких эпизодов, причем из второго тайма.