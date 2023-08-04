Франк Кесси близок к завершению перехода в «Аль-Ахли», сообщает Sport .

Ивуариец уже прошел медицинские тесты перед трансфером, так что переход может быть официально оформлен в ближайшие часы.

Кессиэ собирается присоединиться к саудовской команде по трехлетнему контракту с привлекательным пакетом заработной платы.

Ожидается, что «Барса» получит от продажи около 15 миллионов евро, что поможет зарегистрировать новых игроков.

За время своего пребывания на «Камп Ноу» полузащитник забил три гола и сделал три результативные передачи в 43 матчах за сине-гранатовых.