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Хорош не только на поле. Ферран Торрес исполнил мечту маленькой фанатки после класико 💙❤️

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Очаровательно.

Ферран Торрес показал блестящую игру во втором тайме товарищеского класико, где «Барселона» выиграла со счетом 3:0. Он вышел после перерыва и забил финальный гол на 91 минуте.

После матча Торрес нашел время, чтобы встретиться на стадионе с одной из главных своих фанаток. Он осуществил мечту молодой болельщицы «Барсы» по имени Алиссон, лично пообщавшись с ней после игры.

Алиссон пыталась встретиться с Торресом во время предсезонного тура по США в прошлом году, но тогда футболист не вышел на поле из-за травмы.

Зато в этом году, узнав о мечте девочки через соцсети, Ферран связался с ее отцом, чтобы договориться о встрече после класико.

Торрес подарил Алиссон свою футболку, на которой были написаны добрые пожелания от игрока, сфотографировался с девчушкой и немного пообщался с ней.

Испанец упорно работает, чтобы завоевать доверие Хави и стать важным игроком команды в следующем сезоне. Во время предсезонки он действительно демонстрирует лучшую версию себя — ему удалось забить в двух последних играх.

2 комментария

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Serdida Orayew
молодец парень, так держать, главное что бы и в серьёзных матчах забивал, что бы команда играла не только на Роберта
+3
0
+3
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ljolik888
Будем надеется , что прицел у него не собьется и он будет радовать важными голами в этом сезоне
0
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