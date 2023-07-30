Очаровательно.

Ферран Торрес показал блестящую игру во втором тайме товарищеского класико, где «Барселона» выиграла со счетом 3:0. Он вышел после перерыва и забил финальный гол на 91 минуте.

После матча Торрес нашел время, чтобы встретиться на стадионе с одной из главных своих фанаток. Он осуществил мечту молодой болельщицы «Барсы» по имени Алиссон, лично пообщавшись с ней после игры.

Алиссон пыталась встретиться с Торресом во время предсезонного тура по США в прошлом году, но тогда футболист не вышел на поле из-за травмы.

Зато в этом году, узнав о мечте девочки через соцсети, Ферран связался с ее отцом, чтобы договориться о встрече после класико.

Торрес подарил Алиссон свою футболку, на которой были написаны добрые пожелания от игрока, сфотографировался с девчушкой и немного пообщался с ней.

Испанец упорно работает, чтобы завоевать доверие Хави и стать важным игроком команды в следующем сезоне. Во время предсезонки он действительно демонстрирует лучшую версию себя — ему удалось забить в двух последних играх.