Финансово клуб не тянет пока ни одну из сделок.

«Барселона» пока не вычеркнула Бернарду Силву и Жоау Феликса из списка своих летних целей. Однако по данным Mundo Deportivo, клуб не может подписать ни одного из них до того, как продаст кого-то из нынешнего состава.

В качестве игроков, к которым есть определенный интерес и которые могут уйти, называют Франка Кессиэ, Рафинью и Феррана Торреса.

Если «Барсе» удастся продать одного или даже двух игроков, то это может профинансировать сделку по покупке Бернарду или Феликса.

На данный момент финансовый фэйр-плей Ла Лиги ограничивает расходы блауграны. Феликс уже заявил о том, что хотел бы перейти к чемпиону Испании, а Бернарду, по слухам, также не против сменить обстановку.