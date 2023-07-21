FC BARCELONA
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Бернарду − приоритет, Феликс − запасной вариант. Однако сперва «Барселоне» нужно расстаться с некоторыми игроками

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Финансово клуб не тянет пока ни одну из сделок.

«Барселона» пока не вычеркнула Бернарду Силву и Жоау Феликса из списка своих летних целей. Однако по данным Mundo Deportivo, клуб не может подписать ни одного из них до того, как продаст кого-то из нынешнего состава.

В качестве игроков, к которым есть определенный интерес и которые могут уйти, называют Франка Кессиэ, Рафинью и Феррана Торреса.

Если «Барсе» удастся продать одного или даже двух игроков, то это может профинансировать сделку по покупке Бернарду или Феликса.

На данный момент финансовый фэйр-плей Ла Лиги ограничивает расходы блауграны. Феликс уже заявил о том, что хотел бы перейти к чемпиону Испании, а Бернарду, по слухам, также не против сменить обстановку.

2 комментария

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серёга124
Торрес и фати врятли уйдут
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fidelio
Так и Гюндогана надо бы суметь зарегистрировать, иначе хана, годовую отсудит и уйдёт восвояси
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