Переживают, что могут огорчить клуб.

Молодые игроки из знаменитых футбольных академий часто проводят время в арендах. Такая практика распространена и в «Барселоне».

Стремясь быть впереди всех, блауграна начала включать в контракты уходящих в аренду игроков особый пункт. Согласно ему такие футболисты в течение всего сезона не могут выходить на поле против материнского клуба: ни в Ла Лиге, ни в Кубке Испании.

В прошлом сезоне из-за этого пункта Нико Гонсалес и Абде Эззальзули не смогли сыграть против «Барсы» за «Валенсию» и «Осасуну» соответственно.

По данным Mundo Deportivo, такая же участь ждет Пабло Торре, который во вторник перешел в аренду в «Жирону». В прошлом сезоне он провел 13 матчей за «Барсу», но в сезоне-2023/2024 на поле против своей команды выйти не сможет.

Тем временем «Барселона» уже привезла в это трансферное окно Илкая Гюндогана, Иньиго Мартинеса и Ориоля Ромеу, и не думает останавливаться.