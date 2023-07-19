FC BARCELONA
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«Барселона» отпускает игроков в аренду и запрещает играть против себя. В АПЛ это правило работает по умолчанию

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Переживают, что могут огорчить клуб.

Молодые игроки из знаменитых футбольных академий часто проводят время в арендах. Такая практика распространена и в «Барселоне».

Стремясь быть впереди всех, блауграна начала включать в контракты уходящих в аренду игроков особый пункт. Согласно ему такие футболисты в течение всего сезона не могут выходить на поле против материнского клуба: ни в Ла Лиге, ни в Кубке Испании.

В прошлом сезоне из-за этого пункта Нико Гонсалес и Абде Эззальзули не смогли сыграть против «Барсы» за «Валенсию» и «Осасуну» соответственно.

По данным Mundo Deportivo, такая же участь ждет Пабло Торре, который во вторник перешел в аренду в «Жирону». В прошлом сезоне он провел 13 матчей за «Барсу», но в сезоне-2023/2024 на поле против своей команды выйти не сможет.

Тем временем «Барселона» уже привезла в это трансферное окно Илкая Гюндогана, Иньиго Мартинеса и Ориоля Ромеу, и не думает останавливаться.

4 комментария

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прощай Роналду
Правильно делают, привет от Коутиньо)
+9
0
+9
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Han Guly
интересно
+1
0
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