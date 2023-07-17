Ориоль Ромеу покинул расположение «Жироны», чтобы пройти медицинский осмотр в «Барселоне».

Каталонский клуб достиг соглашения с «Жироной» о трансфере полузащитника.

31-летний футболист будет назван новым игроком «Барселоны» в ближайшее время и присоединится к клубу на этой неделе.

Ожидается, что «сине-гранатовые» выплатят «Жироне» около 5 млн евро за Ромеу, а также отправят Пабло Торре в клуб на правах аренды на один сезон.

Гуру трансферов Фабрицио Романо подтвердил соглашение.