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«Барселона» и «Жирона» договорились по Ориолю Ромеу и Пабло Торре

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Ориоль Ромеу покинул расположение «Жироны», чтобы пройти медицинский осмотр в «Барселоне».

Каталонский клуб достиг соглашения с «Жироной» о трансфере полузащитника.

31-летний футболист будет назван новым игроком «Барселоны» в ближайшее время и присоединится к клубу на этой неделе.

Ожидается, что «сине-гранатовые» выплатят «Жироне» около 5 млн евро за Ромеу, а также отправят Пабло Торре в клуб на правах аренды на один сезон.

Гуру трансферов Фабрицио Романо подтвердил  соглашение.

6 комментариев

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Никита Мальковский
надеюсь аренда без права или обязательности выкупа
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фан Барсы
Ответ Никита Мальковский
надеюсь аренда без права или обязательности выкупа
ещё главное чтобы не поделили права на игрока
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Игорь Климов
Добро пожаловать в Барселону!
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Serhat Guner
Ответ Игорь Климов
Добро пожаловать в Барселону!
Вы тоже фан Барселоны?
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Жалгас Жолдасов
Ответ Serhat Guner
Зачем этот Ромеу 🤔Пабло Торре тоже нормально пойдет 🤔
Ромеу воспитанник Барсы и такого плана игрока не хватает в ротацию, основным его не берут)
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