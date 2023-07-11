Вряд ли получат много игрового времени, если останутся.

Вслед за сообщениями о том, что этим летом в аренду хотят отправить Феррана Торреса, Mundo Deportivo добавляет, что Хулиан Араухо также может уйти для получения игровой практики.

Луис Рохо из Marca считает, что Пабло Торре также уйдет. «Барселона» может использовать его аренду в «Жирону», чтобы добиться контракта с Ориолем Ромеу.

Вообще все три сделки нужны клубу для того, чтобы уменьшить зарплатную ведомость. Хави уже дал понять игрокам, что постоянного места в составе для них не будет. Однако несмотря на все это, вся тройка пройдет предсезонную подготовку именно в «Барселоне».

Араухо, возможно, постарается доказать свою важность, так как в его активе нет официальных матчей за «Барсу». В его пользу говорит то, что правый фланг защиты − проблемная позиция.