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Ферран Торрес, Араухо и еще один молодой игрок. «Барселона» может отправить в аренды троих футболистов

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Хулиан Араухо Хулиан Араухо
Ориоль Ромеу Ориоль Ромеу
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Вряд ли получат много игрового времени, если останутся.

Вслед за сообщениями о том, что этим летом в аренду хотят отправить Феррана Торреса, Mundo Deportivo добавляет, что Хулиан Араухо также может уйти для получения игровой практики.

Луис Рохо из Marca считает, что Пабло Торре также уйдет. «Барселона» может использовать его аренду в «Жирону», чтобы добиться контракта с Ориолем Ромеу.

Вообще все три сделки нужны клубу для того, чтобы уменьшить зарплатную ведомость. Хави уже дал понять игрокам, что постоянного места в составе для них не будет. Однако несмотря на все это, вся тройка пройдет предсезонную подготовку именно в «Барселоне».

Араухо, возможно, постарается доказать свою важность, так как в его активе нет официальных матчей за «Барсу». В его пользу говорит то, что правый фланг защиты − проблемная позиция.

6 комментариев

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Dinar Ibragimov
Торреса продавать надо сто процентов. Условная Астон Вилла вполне может выложить за него лямов 25
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Экселлент
Ответ Dinar Ibragimov
Торреса продавать надо сто процентов. Условная Астон Вилла вполне может выложить за него лямов 25
Смысла 0 в такой продаже, Барса останется в минусе на целых 30 лямов, ну немножко ведь можно подумать.
Он ещё молод, много работает, уверен с него можно гораздо больше угадать.
+5
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Никита Мальковский
Ответ Dinar Ibragimov
Торреса продавать надо сто процентов. Условная Астон Вилла вполне может выложить за него лямов 25
ну вот только Барса будет всë ещë должна МС
+2
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Экселлент
Ответ Dinar Ibragimov
В ситуации когда нет денег даже на Ромеу, а состав требует сиюминутного усиления на две-три важнейшие позиции, смотреть на то за сколько брали это бревно - полнейший деб*лизм! Может еще Лангле оставить? Ну а что, брали за целых 36 лямов. Или Коутиньо надо было оставлять в своё время до талого? Вот эта логика про то что типа молодой еще и брали за дорого не имеет права на жизнь при адекватном управлении клубом, не заиграл - сливай пока можно обить хоть сколько-то.
Дорогой Динар,я более чем уверен, что в руководстве, лучше нас с тобой знают, что делать, тем более в клубе, такого уровня, как Барса.
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Feniks91
Араухо то с чего
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