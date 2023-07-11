Согласно официальным данным Ла Лиги, только 13 игроков «Барселоны» зарегистрированы для участия в следующем сезоне.

В этот список входят Марк-Андре Тер Стеген, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Андреас Кристенсен, Педри, Гави, Франк Кессиэ, Ферран Торрес, Френки де Йонг, Ансу Фати, Роберт Левандовски, Усман Дембеле и Рафинья. Именно эти имена фигурируют на сайте Ла Лиги.

«Барселона» не зарегистрировала важнейших игроков: Рональда Араухо, Алекса Бальде, Илкая Гюндогана, Иньиго Мартинеса и некоторых других. До начала сезона у клуба есть 30 дней.

Чтобы избежать серьезных проблем, «Барселона», вероятно, серьезно сократит фонд зарплат за счет продажи некоторых игроков. Это касается тех, кто вернулись из аренд.

Успеет ли «Барса» зарегистрировать всех?