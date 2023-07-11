FC BARCELONA
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Через неделю начинается предсезонка, а у «Барсы» зарегистрировано только 13 футболистов. В списке нет 4 игроков старта!

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Согласно официальным данным Ла Лиги, только 13 игроков «Барселоны» зарегистрированы для участия в следующем сезоне.

В этот список входят Марк-Андре Тер Стеген, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Андреас Кристенсен, Педри, Гави, Франк Кессиэ, Ферран Торрес, Френки де Йонг, Ансу Фати, Роберт Левандовски, Усман Дембеле и Рафинья. Именно эти имена фигурируют на сайте Ла Лиги.

«Барселона» не зарегистрировала важнейших игроков: Рональда Араухо, Алекса Бальде, Илкая Гюндогана, Иньиго Мартинеса и некоторых других. До начала сезона у клуба есть 30 дней.

Чтобы избежать серьезных проблем, «Барселона», вероятно, серьезно сократит фонд зарплат за счет продажи некоторых игроков. Это касается тех, кто вернулись из аренд.

Barcelona ratings: Frenkie de Jong masterclass helps Xavi's side beat Real Madrid to all-but seal La Liga title | Goal.com

Успеет ли «Барса» зарегистрировать всех?

4 комментария

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ljolik888
Побыстрее бы уже увидеть новости о продажи хотя-бы кого-то. Ждём сильную Барселону !
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Cristiano Ronaldo
За это можете сказать спасибо своему президенту Лапорте, который вместо того чтобы делать ставку на своих собственных воспитанников и рассчитываться с многочисленными долгами с футболистами, закладывает всё имущество клуба под залог.
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ЧИКО
Ещё чтобы увидеть это сокращение… будем надеятся, что знают что делают…
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Тимур Бугаевский
Ответ Cristiano Ronaldo
За это можете сказать спасибо своему президенту Лапорте, который вместо того чтобы делать ставку на своих собственных воспитанников и рассчитываться с многочисленными долгами с футболистами, закладывает всё имущество клуба под залог.
тут скорее вопрос, а кто эти долги наделал
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