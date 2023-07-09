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Похоже, что «Барселона» выбыла из борьбы за Фреснеду. Причина довольно очевидна

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Теперь на игрока другие основные претенденты.

По данным Mundo Deportivo, «Барселона» больше не заинтересована в покупке игрока «Вальядолида» Ивана Фреснеды.

Каталонцы конкурировали за правого защитника с «Мадридом» и «Арсеналом», но решили прекратить интерес. Причина, по которой блауграна сошла с дистанции, проста − деньги. «Вальядолид» требует за 18-летнего игрока 10 млн евро, а в Каталонии считают такую сумму завышенной.

В клубе до сих пор сталкиваются с финансовыми проблемами, поскольку правила финансового фэйр-плей Ла Лиги подразумевают, что прежде чем совершать дорогостоящие трансферы, клуб должен продавать.

3 комментария

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Serdida Orayew
Ответ predMBAPPE
10 за юный талант много а 55 за Джека Воробья норм. Даже Умтити в год на лавке получал больше
именно.. что на лавке получали больше, теперь же по этой причине даже за юного таланта 10 лямов кажется невозможным... опять таки след Барто...
+4
0
+4
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predMBAPPE
10 за юный талант много а 55 за Джека Воробья норм. Даже Умтити в год на лавке получал больше
+2
-2
0
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predMBAPPE
Ответ Serdida Orayew
именно.. что на лавке получали больше, теперь же по этой причине даже за юного таланта 10 лямов кажется невозможным... опять таки след Барто...
Бартух🐓
0
0
0
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