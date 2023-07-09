Теперь на игрока другие основные претенденты.

По данным Mundo Deportivo, «Барселона» больше не заинтересована в покупке игрока «Вальядолида» Ивана Фреснеды.

Каталонцы конкурировали за правого защитника с «Мадридом» и «Арсеналом», но решили прекратить интерес. Причина, по которой блауграна сошла с дистанции, проста − деньги. «Вальядолид» требует за 18-летнего игрока 10 млн евро, а в Каталонии считают такую сумму завышенной.

В клубе до сих пор сталкиваются с финансовыми проблемами, поскольку правила финансового фэйр-плей Ла Лиги подразумевают, что прежде чем совершать дорогостоящие трансферы, клуб должен продавать.