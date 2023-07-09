Похоже, что «Барселона» выбыла из борьбы за Фреснеду. Причина довольно очевидна
Теперь на игрока другие основные претенденты.
По данным Mundo Deportivo, «Барселона» больше не заинтересована в покупке игрока «Вальядолида» Ивана Фреснеды.
Каталонцы конкурировали за правого защитника с «Мадридом» и «Арсеналом», но решили прекратить интерес. Причина, по которой блауграна сошла с дистанции, проста − деньги. «Вальядолид» требует за 18-летнего игрока 10 млн евро, а в Каталонии считают такую сумму завышенной.
В клубе до сих пор сталкиваются с финансовыми проблемами, поскольку правила финансового фэйр-плей Ла Лиги подразумевают, что прежде чем совершать дорогостоящие трансферы, клуб должен продавать.
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