Усман уже принял решение.

Несмотря на то, что Деку все еще не был официально представлен в качестве нового спортивного директора «Барселоны», он уже приступил к работе.

Мы уже слышали о том, что португальский специалист активно работает над входящими трансферами, а теперь он возглавил переговоры с одним из основных игроков команды Хави.

Фернандо Поло и Ллуис Мигельсанц сообщили, что сегодня состоялась первая встреча Деку и Муссы Сиссоко, агента Усмана Дембеле. Их информацию подтвердил Фабрицио Романо.

Деку общался с Сиссоко о будущем французского вингера в каталонском клубе, и обе стороны остались довольны прошедшей встречей. Агент сообщил, что его клиент намерен во что бы то ни стало остаться в «Барсе» и что он не будет использовать отступные в размере 50 миллионов, чтобы покинуть клуб этим летом. Переговоры о продлении действующего контракта, который рассчитан до 2024 года, продвигаются успешно, но еще займут какое-то время.

Усман рад быть частью проекта Хави и полон решимости остаться в клубе еще на четыре года, до 2027 года.