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Этим летом Дембеле может уйти из «Барсы» за 50 миллионов евро, а его агент сегодня встретился с Деку. Но волноваться не о чем

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Фабрицио Романо
Футбол Футбол

Усман уже принял решение.

Несмотря на то, что Деку все еще не был официально представлен в качестве нового спортивного директора «Барселоны», он уже приступил к работе.

Мы уже слышали о том, что португальский специалист активно работает над входящими трансферами, а теперь он возглавил переговоры с одним из основных игроков команды Хави.

Фернандо Поло и Ллуис Мигельсанц сообщили, что сегодня состоялась первая встреча Деку и Муссы Сиссоко, агента Усмана Дембеле. Их информацию подтвердил Фабрицио Романо.

Деку общался с Сиссоко о будущем французского вингера в каталонском клубе, и обе стороны остались довольны прошедшей встречей. Агент сообщил, что его клиент намерен во что бы то ни стало остаться в «Барсе» и что он не будет использовать отступные в размере 50 миллионов, чтобы покинуть клуб этим летом. Переговоры о продлении действующего контракта, который рассчитан до 2024 года, продвигаются успешно, но еще займут какое-то время.

Усман рад быть частью проекта Хави и полон решимости остаться в клубе еще на четыре года, до 2027 года.

4 комментария

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Владимир Синельщиков
огонь!!!
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Nacho13
жаль, что волноваться не о чем
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NartApsua
Волнуемся, что он, скорее всего, останется)
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ЧИКО
Это очень печально, что не дай бог до 2027 года, не найдётся замена Дембеле. Я попрощался бы с ним прям сейчас. Сейчас нет возможности замену подписать, но есть ещё 2023 и 2024 год, будем надеется, что возможность появиться.
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