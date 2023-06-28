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«Барса» рассматривала 6 вариантов на замену Бускетсу – сейчас осталось только 3. Кто они и почему отказались от других?

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После ухода Серджи Бускетса Хави заявлял, что приоритетной целью на лето будет найти замену легендарному оборонительному полузащитнику. По мнению Жерара Ромеро, «Барселона» рассматривает только три варианта на замену Бускетсу.

1. Марцело Брозович. Полузащитника «Интера» также хотят заполучить клубы из Саудовской Аравии, но, по сообщениям, он намерен продолжить карьеру только в «Барсе». Однако каталонцы ищут способ выручить финансы для осуществления сделки.

2. Дани Парехо. Ветеран «Вильярреала» может перейти в «Барселону» бесплатно. По информации Relevo, он не может дождаться официального предложения от каталонцев. Подписать Парехо будет проще, чем Брозовича.

3. Ориоль Ромеу. «Барса» может подписать бывшего игрока своей академии всего за 5 млн евро. 31-летний испанец является резервным вариантом – но в «Барселоне» не исключают вариант подписать его вместе с Парехо, если сделка по Брозовичу сорвется.

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Ранее «Барселону» связывали с Йозуа Киммихом, Мартином Субименди и Рубеном Невешем, но ни одна из этих сделок не состоялась из-за неподъемных ценников.

Кого бы вы хотели видеть в футболке «Барсы»?

4 комментария

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Сурхай Лукманов
Ответ dadahandadahan3@gmail.com
полузащита у нас нормально, надо купить Нападающий
В опорке кто будет играть умник ?
+1
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Темирлан Шаваев
Брозович в основу, Парехо на замену.
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dadahandadahan3@gmail.com
полузащита у нас нормально, надо купить Нападающий
0
0
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Bekhruz B.B
Есть де йонг.
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