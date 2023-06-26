«Барселона» прощается с Арнау Тенасом, который уходит из клуба в статусе свободного агента. 22-летний голкипер подтвердил эту информацию. Слова юноши передает Фабрицио Романо:

«Да, я покидаю «Барселону». Клуб решил не активировать опцию продления контракта. Могу это подтвердить, все кончено».

В данный момент Тенас защищает ворота сборной Испании на молодежном Евро. После международного перерыва голкипер, как ожидается, присоединится к клубу, в котором сможет стать первым номером.

Арнау появлялся в заявках «блауграны» на матчи, но всегда был лишь третьим вратарем. Шансов на стабильную игру за основу каталонцев у юноши практически не было. В прошедшем сезоне Тенас провел за молодежку «Барселоны» 30 матчей, в который пропустил 27 голов. В 15-ти встречах ворота испанца остались «сухими».

Тенас находился в системе «Барсы» 13 лет – с 2010 года.

Стоило ли «блаугране» расставаться с молодым и перспективным голкипером?