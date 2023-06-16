FC BARCELONA
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Руки прочь. Несколько месяцев назад «ПСЖ» сделал «секретное» предложение «Барселоне» по Педри — известна даже сумма

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Попытка не пытка.

Несколько месяцев назад «ПСЖ» сделал «секретное», но смелое предложение «Барсе» по Педри, согласно информации от Culemania, мини-проекта, где пишут именитые журналисты, специализирующиеся на каталонском клубе, как, например, Хави Мигель.

Парижский клуб был готов заплатить 100 миллионов евро за игрока, но «Барселона» немедленно отклонила предложение, подтвердив свои заявления о том, что он не продается.

«ПСЖ» твердо уверен, что им необходимо обновить свою полузащиту, чтобы выиграть Лигу чемпионов после множества неудачных попыток, и Педри мог бы стать движущей силой команды.

Любой интерес к Педри скорее всего обречен на провал, поскольку у игрока действует долгосрочный контракт с «блауграной», а сумма выкупа составляет ни много ни мало 1 миллиард евро. Кроме того, он счастлив в «Барсе».

Culemania также утверждает, что клуб также получал крупные предложения по Рональду Араухо и Гави, но клуб тоже отклонил их без рассмотрения.

9 комментариев

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TJ tigra
Во-первых, педри не пойдет в ПСЖ пока что ни за какие коврижки. Во-вторых, псж ох...и, учитывая их историю взаимоотношений с барсой, начинать они должны были с суммы -200 минимум или 300 млн. Тк для псж цена автоматом в два раза выше должна быть, чем стоит игрок. Смешные.
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Link 5?5?
100 за него слишком мало, в 20 уже лучший полузащитник мира после Кдб,
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sasha333
Ну 100 лямов действительно мало за него, отступные платите и тогда пожалуйста
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TushcanRash
Барселона за 100 миллионов не продала его только потому что , как полагаю от него будет строится система игроков, и терять такой костяк не хочется , мне кажется он пока не стоит таких денег , в его возрасте многие подучилась большие дифирамбы , посмотрим что будет дальше
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кто-то
100 млн. за Педри - смешная сумма
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бек саидов
Отступные 1 лярд , для писижи 2 лярда
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TushcanRash
Ответ Link 5?5?
100 за него слишком мало, в 20 уже лучший полузащитник мира после Кдб,
Он лучший в мечтах болельщиков Барселоны , ему только 20 лет , и он очень не стабилен , и статистика даже по меркам Ла лиге не самая хорошая , давайте будем реалистами , так новых Хави Иньеста тоже было много
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