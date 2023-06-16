9 комментариев

Попытка не пытка.

Несколько месяцев назад «ПСЖ» сделал «секретное», но смелое предложение «Барсе» по Педри, согласно информации от Culemania, мини-проекта, где пишут именитые журналисты, специализирующиеся на каталонском клубе, как, например, Хави Мигель.

Парижский клуб был готов заплатить 100 миллионов евро за игрока, но «Барселона» немедленно отклонила предложение, подтвердив свои заявления о том, что он не продается.

«ПСЖ» твердо уверен, что им необходимо обновить свою полузащиту, чтобы выиграть Лигу чемпионов после множества неудачных попыток, и Педри мог бы стать движущей силой команды.

Любой интерес к Педри скорее всего обречен на провал, поскольку у игрока действует долгосрочный контракт с «блауграной», а сумма выкупа составляет ни много ни мало 1 миллиард евро. Кроме того, он счастлив в «Барсе».

Culemania также утверждает, что клуб также получал крупные предложения по Рональду Араухо и Гави, но клуб тоже отклонил их без рассмотрения.