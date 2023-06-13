«Я в курсе слухов об интересе «Барсы», но я не беспокоюсь. Как правило, я не слишком вникаю в слухи», — сказал Киммих Bild.

«У меня, как все знают, осталось два года по контракту, и у нас большие планы [на эти два года] в «Баварии».

Хави настаивал на том, что ему нужен новый опорный полузащитник после ухода Серхио Бускетса этим летом.

Начальник «Барсы» часто называл Киммиха качественным игроком, который идеально подходил бы на эту роль.

Однако недавние комментарии Киммиха показывают, что «Барсе» будет довольно сложно осуществить этот трансфер.