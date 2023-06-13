FC BARCELONA
Блог

Киммих опровергает слухи о «Барсе». У него планы на еще два года в «Баварии»

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Йозуа Киммих Йозуа Киммих
Футбол Футбол

«Я в курсе слухов об интересе «Барсы», но я не беспокоюсь. Как правило, я не слишком вникаю в слухи», — сказал Киммих Bild.

«У меня, как все знают, осталось два года по контракту, и у нас большие планы [на эти два года] в «Баварии».

Хави настаивал на том, что ему нужен новый опорный полузащитник после ухода Серхио Бускетса этим летом.

Начальник «Барсы» часто называл Киммиха качественным игроком, который идеально подходил бы на эту роль.

Однако недавние комментарии Киммиха показывают, что «Барсе» будет довольно сложно осуществить этот трансфер.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MK
У Киммиха контракт с «Баварией» до 2025года. и его ждет на тренировке 12 июля»

кажется у меня дежавю)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kaloyan Yalamov
В тексте опровержения пока не нахожу. ))) Правда и подтверждения однАко )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий