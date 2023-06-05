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«Барса» предлагала «Виссел Кобе», чтобы Иньеста сыграл по тайму за каждую команду. Японский клуб дал ответ

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Мы ждали не такого.

«Виссел Кобе» не позволит Андресу Иньесте сыграть в футболке «Барселоны» на товарищеском матче, который состоится во вторник, 6 июня.

Некоторое время назад стало известно, что «благурана» пыталась договориться с японским клубом, чтобы полузащитник сыграл по тайму за каждую команду. Сам Иньеста тоже очень поддерживал эту идею.

Однако, как сообщает авторитетный каталонский журналист Жорди Гиль, «Виссел Кобе» не согласился с предложением каталонцев — там хотят, чтобы 39-летний футболист оба тайма провел в составе японской команды, так как эта встреча очень важна для рекламных целей.

Легенда «Барселоны» официально покидает «Кобе» в июле, но пока у него все еще действует контракт, поэтому у клуба есть право на такое решение.

Пока неизвестно, где Андрес продолжит свою карьеру, но он говорил, что пока не готов вешать бутсы на гвоздь. 

4 комментария

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кто-то
Как по мне, это классное решение. Жаль, что не осуществится
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Спартак Уокер
Жадные япошки
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Jaha Kudusov
В барсу его! Пофигу на каком уровне играет Иньеста, Андрес - легенда с огромным багажом опыта, навыков и лайфхаков, которыми он поделится с такими юлами как Гави и Педри, плюс это нехилая реклама для клуба!
Если и повесит бутсы, то только уходя под гром оваций болельщиков барселоны!
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& Co1366
Иллюзионист ещё будет зажигать в футболе 🔥
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