Мы ждали не такого.

«Виссел Кобе» не позволит Андресу Иньесте сыграть в футболке «Барселоны» на товарищеском матче, который состоится во вторник, 6 июня.

Некоторое время назад стало известно, что «благурана» пыталась договориться с японским клубом, чтобы полузащитник сыграл по тайму за каждую команду. Сам Иньеста тоже очень поддерживал эту идею.

Однако, как сообщает авторитетный каталонский журналист Жорди Гиль, «Виссел Кобе» не согласился с предложением каталонцев — там хотят, чтобы 39-летний футболист оба тайма провел в составе японской команды, так как эта встреча очень важна для рекламных целей.

Легенда «Барселоны» официально покидает «Кобе» в июле, но пока у него все еще действует контракт, поэтому у клуба есть право на такое решение.

Пока неизвестно, где Андрес продолжит свою карьеру, но он говорил, что пока не готов вешать бутсы на гвоздь.